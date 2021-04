Se billedserie "Der er kun én, der bestemmer, hvad du tænker - og det er selvfølgelig dig, for ingen andre har adgang til kontroltårnet derinde. Og du kan vælge at tænke, når du lægger dig på puden om aftenen - at dette var en god dag," skriver Pia Obel i denne klumme. Modelfoto: Adobe Stock

Det gode liv: Denne dag, et liv

Villabyerne - 02. april 2021 kl. 11:44 Af Pia Obel, frivillig i Headspace Gentofte og kunstner Kontakt redaktionen

Jeg tænker, at det er let at blive enige om, at vi alle har et ønske om at have levet 'et godt liv'. Definitionen af hvad et godt liv er, den er der så nok næsten 8 milliarder meninger om, fordi det gode liv ikke er en 'one size fits all', fordi vi er unikke individer.

Faktum er, at du er den eneste dig - og du er derfor den eneste, der kender dig på indersiden. Der er ingen andre end dig, der kender dig så godt, og derfor er du også den eneste, der ved, hvad der skal til, for at du kommer til at at leve et liv, som du vil kategorisere som det gode liv. Det gode liv er altså en personlig idé, som er tæt forbundet til det enkelte individ.

Vi lever så kort tid. Hvis vi lever lang tid, så lever vi måske 100 år, og så opstår den biologiske død, derefter så vil der måske gå yderligere 50 år, og så er vi også socialt døde. Der er ingen, der husker os mere - vi er simpelthen væk - også som et minde i en anden persons hukommelse. I dette perspektiv, så bliver det særlig vigtigt, at vi selv synes, vi har levet fuldt ud.

Hver dag som et liv

Og jeg tolker, at Astrid Lindgrens formulering 'Denne dag, et liv' viser os, at det er en mulighed, vi alle har, hvis vi forstår at se hver dag som et liv og vel at mærke gøre den til en god dag.

Der er kun én, der bestemmer, hvad du tænker - og det er selvfølgelig dig, for ingen andre har adgang til kontroltårnet derinde. Og du kan vælge at tænke, når du lægger dig på puden om aftenen - at dette var en god dag.

Du kan måske ligefrem optimere følelsen af en succesfuld dag, ved højt at sige: 'YES, I did it! - denne dag var fantastisk!'. Og hvis du vil gå 'all in' på det gode liv, så kan du faktisk handle i overensstemmelse med det, du er ved at ­brainwashe dig selv til at mene. Du kan gøre handlinger, der er venlige og kærlige mod andre og mod dig selv.

Spørgsmålet er, om det ville være nok for dig eller om der skal nogle ydre markører til, som for eksempel jobstatus, økonomisk frihed eller andet, for at du føler, du har levet et godt liv.

Hvis det er det, der skal til for dig, så gælder Astrids leveregel stadig - én dag ad gangen, frem mod dit mål. Vid hvad du vil og hvilken retning du skal gå. Det kan være, du opnår den succes, du drømmer om, og det kan være, at du ikke opnår den, men du har handlet hen mod det, og dermed har du levet i overensstemmelse med det, der betyder allermest for dig. For mig er det det, jeg vil klassificere som det gode liv - at vi alle hver især checker ind med os selv og bliver bevidste om, hvad der flytter nålen for os, hvad vi gerne vil kæmpe for, så vi samtidig kommer væk fra at vi outsourcer, hvad det gode liv er, til vores forældre, ægtefæller eller andre tungtvejende influencers i vores liv.

Ingen andre end vi selv ved, hvad der foregår inde i os, og vi må selv tage ansvar og huske, at vi er CEO'en i vores liv, og det er op til at os at tage personlig ledelse, så vi faktisk er til stede i denne verden, som vores autentiske selv.

Et skridt ad gangen

Invitationen er at være modig og med nysgerrighed og åbenhed at gå et skridt ad gangen i den retning, man gerne vil.

Jeg er ikke matematiker, men selv jeg kan regne ud, at hvis man hver dag lever fuldt ud og træffer livsbekræftende valg, så når ens liv rinder ud, så kan resultatet kun være, at man sidder med følelsen af, at man haft et godt liv. Og er det ikke det, vi alle gerne vil?

