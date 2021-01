Se billedserie En gåtur kan være mange forskellige ting, men Gentofte har blandt andet meget natur at byde på, hvor sindet falder til ro, og man kan lade sanserne styre turen. Privatfoto

Det gode liv: Den sociale gåtur for krop og sind

Denne uges klumme handler om, hvordan du i isolations- og vintertid kan finde fornyet inspiration til daglige gåture

Villabyerne - 29. januar 2021 kl. 13:34 Af Camilla Grønnegaard, indehaver af Sundhedsværkstedet Kontakt redaktionen

Corona-vinteren er hård, og de mange restriktioner påvirker hverdagen for alle. Men ordsproget om, at når en dør lukkes, åbner andre sig, kan ikke være mere rigtigt.

Uden de sædvanlige rutiner har mange fået øje på det oplagte i at mødes udenfor og gå en tur sammen i stedet for at mødes indenfor over en kop kaffe.

Jeg er født og opvokset i kommunen og er daglig bruger af kommunens mange udearealer til både træning og gåture.

Vores kommune har så meget at byde på. Vi er så heldige at være tæt på strand og skov, vi har de fineste små parker placeret rundt omkring, og vi er omgivet af mange arkitektoniske perler.

Og det hele kan opleves på en gåtur eller løbetur.

Derfor handler denne uges klumme om, hvordan du i isolations- og vintertid kan finde fornyet inspiration til daglige gåture. For en gåtur kan være mange forskellige ting, hvis du vil det.

Den sunde gåtur Rent fysiologisk har det at gå en tur flere positive effekter. Alene bevægelsen er med til at reducere risiko for hjertesygdomme og diabetes.

Gang styrker også dine led og kan modvirke vægtøgning, da din appetit ikke aktiveres lige så meget, som løb gør. Frisk luft og bevægelse er også med til at styrke immunforsvaret.

Jeg tør også godt vove den påstand, at en god gåtur kan få et dårligt humør vendt til godt humør.

Der er en tendens til, at tankerne får plads til at flyde mere frit og kreativt på en rask gåtur, og det er der, ideer opstår.

At være i naturen, hvor der er fredfyldt, store vidder og ingen krav om at præstere, gør noget godt for os mennesker.

Selv om naturen ikke er designet til en given adfærd, så er fornemmelsen af at være tæt forbundet med jorden beroligende.

Den sociale gåtur I disse tider skal vi ikke ses med for mange, men at mødes med de nærmeste i ens boble og gå en tur, er den bedste måde at få socialt samvær uden smitterisiko. Mange gør det allerede, og det giver så god mening.

Tit vil man også opleve, at samtalen flyder på en ny måde, når man kommer ud af de vante omgivelser og får ny inspiration.

Den inspirerende gåtur Og netop inspiration kan nemt findes i kommunen.

Det kunne være at stille dig selv den udfordring, at du mindst en gang om ugen skal vælge en ny rute eller et helt nyt område.

Gå ruten og vær nysgerrig på alt det, der er omkring dig. Find de veje, du aldrig kommer på, og oplev, at der højst sandsynligt er mange steder i kommunen, hvor du stort set aldrig har været eller aldrig har lagt mærke til.

Den morgenfriske gåtur Stå op lidt tidligere, tag dine gode sko på og gå en tur. Nyd, at der er stille, dagen er ny og du får mulighed for at tænke dagens program igennem, inden det fløjtes i gang.

Måske du endda får gode ideer til at løse nogle af dagens kommende problemstillinger, eller du begynder at opdage, hvordan du er forbundet med jorden og mærker den ro, der er i at kunne nøjes med at være.

Den beroligende gåtur Gå en tur i grønne områder. Se dig omkring og lad dine forskellige sanser styre turen; for eksempel ved at fokusere på at se, på at dufte eller lytte. Iagttag alt det, der er omkring dig samtidig med, at du lader tankerne drive forbi som skyer på himlen.

Langsomt mærker du forhåbentlig, hvordan sindet falder til ro, og du kan være til stede uden krav om at præstere. Det vil for de fleste opleves rart og efterlade en god tilstand i krop og sind.

Derefter flytter du opmærksomheden til høresansen og har fokus på at lytte til alle lydene omkring dig.

Lad lugtesansen tage skovens dufte ind, eller gå ved vandet og mærk salt, vand og elementerne.

Når vi er opmærksomme på det, vi oplever lige nu, kan vi været helt til stede og mærke ro i kroppen.

Den løbende gåtur Spænd løbeskoene og fastlæg en rute enten på kilometer eller på tid.

Når du går denne tur, spænder du i kroppens muskler - det vil sige, du spænder i maven og i armene ved at knytte hænderne. Det er så nemmere at gå i højere tempo og gøre det til den gåtur, hvor pulsen presses op, og det minder om løb.

Tænk, hvor godt det ville være for folkesundheden, hvis vi kunne fortsætte de sociale gåture efter corona. Lad os give det et forsøg.

Dejlige steder til gåture

På gentofte.dk kan du finde en oversigt over kommunens grønne områder og finde inspiration til nye ture.

Nogle af mine favoritter er Hundesømosen, som jeg synes er et smukt sted at gå, og som også er velegnet til træning. Der er frodigt, roligt ikke så mange mennesker, og så ligger mosen op til de meget hyggelige, små kolonihaver i haveforeningen Bernstoff op mod Jægersborg Allé.

En anden perle er Forstbotanisk have med indgang fra Bregnegårdsvej.

Dér kan du desværre ikke få det hele for dig selv, men det ødelægger ikke en gåtur, som jeg synes er velegnet til at bringe sindet i ro. At gå rundt på stierne er som at betræde et eventyrland med så mange spændende planter og træer.

Dyrehaven er oplagt, både til korte og lange ture, og ellers byder både Strandvejen og sidevejene i Skovshoved på mange fine huse, ikke mindst de gamle fiskerhuse.

