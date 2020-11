Se billedserie Dyrehaven er altså fantastisk i november, også selv om årets Hubertus-jagt føjede sig til den alenlange liste over aflysninger i 2020. Foto: Camilla Grønnegaard Christoffersen

Send til din ven. X Artiklen: Det gode liv: Coronatrivsel i november Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gode liv: Coronatrivsel i november

Også uden Hubertusjagt er det stadig fantastisk med en tur i Dyrehaven, skriver klummeskribenten, der opfordrer til, at vi får bevæget os så meget som muligt i den svære, mørke tid. Og at vi dyrker samværet med de få, vi stadig må mødes med

Villabyerne - 17. november 2020 kl. 17:03 Af Camilla Grønnegaard Christoffersen, indehaver af Sundhedsværkstedet Kontakt redaktionen

Siden år 1900 har mange skudt vinteren i gang med en tur i Dyrehaven til den traditionsrige Hubertusjagt. Men ikke i 2020. Selv Hubertusjagten blev aflyst på grund af corona. Det er ikke overstået, og smittetallene kalder på endnu mere ansvarlighed og handling fra os alle.

Snart ti måneder efter de første tilfælde i Danmark må vi erkende, at vi hellere må lære at leve med corona. Der kommer nye restriktioner, og udsigten til en lang vinter præget af begrænsninger og langt mindre handlefrihed, er næsten mere truende for humøret end udsigten til en kold og våd november.

Derfor giver det ekstra god mening at tænke i muligheder i stedet for begrænsninger. Også uden Hubertusjagt er det stadig fantastisk med en tur i Dyrehaven. Frisk luft og bevægelse er noget af det bedste for krop og humør.

På samme måde er der uendelige muligheder, når vi åbner øjne og sind for dem. Gør vi det, skal det nok gå. Og du kan gøre utroligt meget selv for at komme godt gennem en mørk corona-vinter.

Det vigtigste er at igangsætte aktiviteter, som gør dig glad og som du selv har indflydelse på. Det er handlinger og aktiviteter, som understøtter både din mentale og din fysiske sundhed. Helst nogen af de aktiviteter, som du umiddelbart forbinder med livsglæde og som gør både din krop og dit sind lidt gladere.

Det behøver ikke at være hverken et omfattende træningsregime eller en gennemført sundhedskur. Det er de små tiltag, der gør forskellen. Ofte fordi de er lette at gå til og derfor bliver gjort.

Vær i naturen Mange arbejder i denne tid hjemmefra. Uden den daglige transport til arbejdspladsen og med en vis risiko for, at den eneste fysiske aktivitet foregår mellem bord, køleskab og kaffemaskine.

Det er ikke nok. Hold pause og gå en tur. Det er helt legalt at bruge 20 minutter i rask gang, og der er garanti for, at energiniveau og koncentration er bedre bagefter.

Den udvidede version er at få selskab på gåturen. Find en nabo, aftal med en kollega i nærheden og se den gode mulighed i at kunne gå en tur i naturen midt på dagen, mens der stadig er dagslys. Når du det ikke før efter mørkets frembrud, så kom ud på gader og stræder alligevel. Det giver energi, og frisk luft er godt for både humør og fysik.

Dyrk det nære Når vi spørger hinanden, hvordan det går, så er det interessant at høre de forskellige svar. Nogle er frustrerede over, at de ikke bare kan rejse som de plejer, andre mangler events, fester og fejringer og den sociale omgang med mange mennesker.

Men vi skal have respekt og nøjes med at være socialt sammen med få. Det giver rigtig god anledning til at dyrke de nære relationer og måske på en ny måde. Det, vi mister i arrangementer, vinder vi i tid til at være sammen med de nærmeste, med familien og til samværet i hjemmet.

Madlavning, bagedyst på hjemmefronten eller konkurrence om den flotteste salat er fritaget fra hverdagsstress og kan være omdrejningspunkt for positivt samvær. Der er mulighed for at tale om oplevelser, fælles interesser, samfundet eller bare se en film sammen. Det handler om at nyde muligheden for netop mere tid i hverdagen.

De, der er lidt længere væk, kan nås gennem telefon, facetime eller lignende. Der er mange muligheder for at rykke tæt sammen, og en lang telefonsamtale kan på mange måder være meget givende og intens, når der er ro og tid til at lade den løbe.

Køb lokalt Jeg har selv gennem mange gåture oplevet mit nabolag på en helt ny måde. Fået øje på mange skønne butikker, set det store og varierede udvalg, der er på de lokale handelsgader og mærket, hvordan det giver rigtig god mening at handle lokalt.

Det er med til at holde liv i forretningerne, som i høj grad skaber den hyggelige atmosfære i det nærområde, langt de fleste oplever på meget nærmere hold end ellers. Vi skal værne om det, og på mange måder gør vi det bedst ved at bruge butikkerne og støtte deres forretninger.

De kommende måneder bliver ikke som en normal vinter. Det bliver i højere grad op til os selv at komme godt igennem den mørke tid. Se muligheder og gøre noget.

Det kan for eksempel være et forsæt om hver dag at lave noget, der gør dig glad, noget der glæder andre, og noget der glæder din krop. På den måde skaber du muligheder for en god livskvalitet selv i en kold corona-tid.