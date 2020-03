Se billedserie Den aktuelle coronapandemi kan aktivere en lagret angst i folk, skriverklummeskribenten. Modelfoto: Adobe Stock Foto: photoguns - stock.adobe.com

Det gode liv: Corona - hvad du kan lære af pandemien

Vi er fælles om coronapandemien som et vilkår for vores liv nu. Men vi reagerer ret forskelligt på truslen fra den smitsomme virus. Uanset vores reaktion tilbyder den chancen for ny indsigt i os selv, lyder budskabet i denne klumme

Af Lene Bjergland, SE Terapeut og cand.mag., Terapihuset

"Coronavirus har ikke nogen indflydelse på MIT liv."

"Shit! Jeg springer op af sofaen og ud i Bilka for at fylde mine lagre op i køkkenskabene."

"Jeg lammes af frygt, uro og tankemylder. Kan ikke foretage mig noget."

"Jeg er invaderet af en ansigtsløs angst. Tror jorden går under og har mareridt om kaos og fortabelse om natten."

"Min dagligdag er pludseligt ændret, og jeg er rystet og usikker. Holder mig til vejledningen fra myndighederne og søger fællesskab med andre for tryghed."

De fleste danskere indtager den sidstnævnte position, men vi kan hver især have dage, hvor vi kan svinge mellem dyb uro og total fornægtelse. Uanset hvem vi er, er der noget at hente på det udviklingsmæssige plan, for når de store følelser som frygt, angst og panik rører på sig, er der en mulighed for at lære både at kende egne følelser bedre og at rumme dem.

Nail it and name it At sætte navn på en indre tilstand er beroligende og hjælper en til at få mere fodfæste i den nye situation, vi alle står i. At give den indre tilstand et navn, skærper ofte følelsen, forværrer den kortvarigt, men anerkender man sandheden i det og accepterer tilstanden, "nailer" man den, hvilket hjælper til at orientere sig og få mere ro.

Accept af enhver tilstand, ved man indenfor mindfulness, er en grundsten for udvikling. Så når jeg navngiver mine essentielle følelser og accepterer dem, bliver de lettere at rumme.

Pandemien skaber hos mange et følelsesmæssigt stormvejr i hoved og krop. At spore hver enkelt tilstand tilbage til en grundfølelse er rigtig virksomt i forhold til at skaffe sig mere ro.

En stol til hver følelse Typisk føler vi frygt, uro og nedtrykthed indeni. Oprørthed over, at nogle mennesker hamstrer toiletpapir og tømmer hylderne uden tanke for andre.

Glæde ved den overvejende solidariske stemning mellem mennesker, der hersker i landet.

Folk, der synger på altanerne i en af de hårdtramte byer i Italien har spredt sig til København. Folk synger sammen og knytter bånd til hinanden trods isolationen.

Genkender vi følelserne som grundlæggende tilstande af vrede, glæde og frygt, får disse følelser et navn og et sted at høre til i bevidstheden, en "stol".

Sværere er det at håndtere de mere ansigtsløse tilstande som angst. Angst er altid navnløs, for havde den et navn, ville den blive til frygt og dermed nemmere at forholde sig til og at afhjælpe. Angst er tit gammel og glemt frygt og overvældelse, der ligger i kroppens arkiver, bl.a. fra barndommen.

Vi kender det fra mennesker, der har været udsat for f.eks. en bilulykke. Disse vil længe efter have en særlig sensitivitet for færdsel på motorveje, at køre stærkt eller andet, der kan aktivere den gamle rædsel og smerte. Det er forståeligt og konkret.

Aktiverer gammel angst Men den usædvanlige situation, vi nu står i nu, kan skabe en angst, som man ikke umiddelbart kan forstå. Pandemien prikker til vores nervesystem og kropslige erindringer om noget grimt og truende. Det er ret almindeligt at have oplevet noget, der var skræmmende og overvældende på et tidspunkt i livet.

Truslen fra coronaen, som også er skræmmende og overvældende, kan dermed aktivere gammel angst. Få fat i historien bag angsten og få navngivet de involverede følelser. Så vil angsten blive mindre og evnen til at håndtere sygdomstruslen og kaos bedre.

Denne tekst er en klumme og dermed et udtryk for skribentens egne synspunkter og erfaringer.