Det gode liv: Boost din form - også i coronatid

Villabyerne - 10. maj 2020 kl. 14:38 Af Camilla Grønnegaard Christoffersen, indehaver af Sundhedsværkstedet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fitnesscentre og sportsklubber holder fortsat lukket, ganske som de skal for at undgå smittespredning af Covid-19. Enkelte har åbnet dørene til udendørstræning, men mulighederne for træning i fællesskab med andre er stadig meget begrænsede.

Som træner for et udendørs fitness-træningshold ved jeg kun alt for godt, hvad det giver at deltage i et fysisk tilrettelagt program og hvor meget holdånd og fællesskab betyder for deltagernes træningsresultater og motivation.

Det kan være en udfordring at holde formkurven oppe, når man skal træne alene, som vi er mere eller mindre tvunget til i denne tid.

Der bliver let længere mellem træning, og ofte er det svært at holde intensiteten på det samme niveau, som da vi kunne træne sammen og opmuntre hinanden.

Heldigvis har flere træningscentre lavet online træningssessioner, som giver deltagerne mulighed for at få sved på panden hver for sig uden at føle sig helt alene.

Jeg opfordrer altid til træning i det fri, hvor der er højt til "loftet", himlen er blå, og man kan mærke naturens kraft.

Specielt i denne tid, hvor vi opholder os så meget indendørs, kan det opleves som en velsignelse at komme ud i skoven eller ud til vandet, indånde den friske luft og mærke vind og vejr mod huden.

At kunne træde ind i et rum af natur, kan give lige præcis det frirum, der gør det nemmere at komme gennem resten af dagen indenfor og i forholdsvis isolation.

Derfor kommer her et par forslag til udendørs træningsaktiviteter.

Træning på egen hånd For mange af os vil træning på egen hånd betyde, at vi løber den samme tur, som vi plejer. Det er sandsynligvis også i det tempo, vi plejer, og mange vil umærkeligt lade intensiteten dale.

I stedet er det værd at overveje at tilrettelægge din løbetur så, du ikke bare holder formen ved lige, men også booster den. Det kan du gøre ved at tilføje en eller flere følgende øvelser til løbeturen:

Løb eller gang-intervaller Du afsætter 10 minutter til øvelsen. Du løber i høj fart i et minut, hvorefter du går i et minut. Hvis det er for hårdt kan du løbe 20 sekunder og gå i 40 sekunder.

Kan du ikke løbe, så kan du lave intervaller, hvor du veksler mellem gang og hurtig gang.

Trappetræning Find et sted med nogle gode trapper. Dem er der mange af i kommunen; for eksempel ved indgangen til Dyrehaven fra bunden af Vilvordevej eller ved Charlottenlund Fort.

Her kan du lade løbeturen eller gåturen gå forbi og så gå eller løbe opad trapperne, så pulsen presses op. Gentag 5-10 gange.

Styrketræning udendørs Er du ude og gå, så kan du overveje at stoppe ved bænke i grønne områder og lave armbøjninger og øvelser for triceps ved at sidde på bænken med hænderne ind til kroppen.

Løft kroppen ud og sænk kroppen lige op og ned imens armene bøjes. Det mærkes i bagsiden af armen. Gentag tre runder med 10-15 gentagelser. Plankeøvelsen, hvor du lægger dig i en ret linje med armene på bænken, er også nem og effektiv. Gentag 3 x 30 sekunder.

Pas på dit immunforsvar Træning er principielt en belastning og nedbrydelse af kroppen, men under og efter restitutionen bliver kroppen genopbygget til et højere niveau.

Træning booster også immunforsvaret, men har du trænet hårdt, er dit immunforsvar midlertidigt svækket, og derfor giver det god mening at tage direkte hjem i et varmt bad i stedet for at gøre en række ærinder på vej hjem.

Når du under træning oplever en kropslig smerte og træthed, så omfavn det, som var det en naturlig proces til at blive bedre. Især opvarmning kan føles en smule ubehageligt og kræver lidt mere tilvænning, så det gælder om at være tålmodig og ikke give op.

En høj træningsintensitet presser kroppen, og det er netop her, man kan få mange tanker om at stoppe, og det kan ligefrem føles som noget, der skal undgås. Det er helt naturligt. Men følelsen varer ikke længe, og der er ingen tvivl om, at den gode følelse efter træning varer markant længere.

30 minutters løb med høj intensitet forbedrer ikke bare formen, det løfter humøret og gør meget for at gøre corona-isoleringen mere tålelig.

Og lad os ikke glemme, at corona-afstanden ikke varer ved - vi kan forhåbentlig snart komme tilbage til fællesskabet på vores træningshold.

God fornøjelse ude i nature.