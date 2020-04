"Det er trods alt kun fodbold," siger forvalter og cheftræner i GVI, Søren Fjorting, der dog længes efter normale tilstande på anlægget i Nymosen. Foto: Ole Tradsborg

Det forsømte fodboldforår

Coronakrisen har sat sine spor alle vegne. Også hos GVI i Nymosen. Her kom Danmarksserien slet ikke i gang, og GVI's cheftræner Søren Fjorting er, som så mange andre, usikker på, hvad der venter. Scenarierne er mange

15. april 2020
Af Ole Tradsborg

Mens de to lokale 2. divisionsklubber, HIK og Skovshoved IF, begge nåede en forårskamp, hvor begge kom på pointtavlen, ser det anderledes ud for GVI i Danmarksserien. DS-rækken var programsat med første kamp den 14. marts, hvor Vangede-holdet skulle have mødt Ishøj IF.

Som det er alle bekendt, er større forsamlinger forbudt, og kampen er indtil videre udsat til et ubestemt tidspunkt.

Situationen huer selvsagt ikke cheftræner Søren Fjorting, men han mener dog, der er ting, der er meget vigtigere.

"Det er jo trods alt kun fodbold," siger han indledningsvist en tirsdag et stykke tid før påske, hvor fodbolde en masse ellers ville trille i det strålende solskin.

Villabyernes udsendte taler med Fjorting på bagsiden af Bistro 28 ved de udendørs borde. Vi sidder selvfølgelig på hver vores bænk og således med god afstand.

Omstændighederne er unægteligt radikalt anderledes end vores talrige samtaler efter en førsteholdskamp eller efter en stemningsrapport i Nymosen, GVI's hjemmebane.

For her er stille. Meget stille. En lille håndfuld forældre med børn har trukket ud på anlægget (som få dage senere, som alle andre anlæg i kommunen, blev lukket, red.) og 'trafikken' på anlæggene har både været forståelig, men også en smule irriterende for Søren Fjorting.

GVI's førsteholdstræner har nemlig to kasketter på, når han udtaler sig. Foruden at have ansvaret for det bedste fodboldhold i klubben, er han også forvalter på anlægget.

Og her kan han se til, at flere uden normal kontakt til idrætsanlægget nu gerne vil frekventere Nymosen.

"Vi har set et par bænke blive slæbt ud på vores nye kunstbane, og det kan underlaget ikke helt klare. Man skal også være påpasselig med at rykke rundt på målene - faktisk er der et, der nok har lidt en smule overlast," funderer han.

Vi retter igen snakken ind på førsteholdet, hvis forårsdebut coronavirussen satte en midlertidig, men bestemt stopper for.

Mange mulige scenarier Og selv om det kun er fodbold, så er det klart, at fodbold i foråret ser mere og mere illusorisk ud.

"Heldigvis kom vi slet ikke i gang, det er jeg glad for. For uanset udfaldet af første kamp, ville det være irriterende at gå og vente", siger Fjorting, der ved fra andre lokale trænerkolleger, at netop det at være kommet i gang, og så nu være blevet sat på pause, er ulideligt.

Han tror mest på, at hans GVI-hold og resten af Danmarksserien bliver færdig­spillet. Måderne, det kan ske på, er dog mange i forhold til, hvordan man skal opgøre en sæson.

Søren Fjorting peger konkret på et par forskellige muligheder:

"Man kan vælge at 'fryse' sæsonen, men det tror jeg nok mindst på. Især, fordi vi i Danmarksserien ret beset er afhængig af, hvad der sker helt oppe i Superligaen," siger han med henvisning til nedrykning derfra til de øvrige divisioner over DS-niveauet.

Han forklarer også, at holdene i DS-rækken skal møde hinanden tre gange, men at man jo kunne overveje, om man skulle stoppe rækken, når alle har mødt hinanden to gange. Det sker om fire spillede kampe. Det er den variant, Søren Fjorting mest tror på. Han har svært ved at se, at turneringen kan genoptages som programsat og afvikles med de 13 manglende kampe. Det vil i hvert fald betyde to kampe om ugen, Det er måske en mulighed, men teoretisk, tror han.

Førsteholdet selvtræner Det var ellers et noget forstærket GVI-hold, cheftræneren kunne se frem til at sende på græs. Tilbage er profilerne Lasse G. og Simon Raahave (retur fra HIK), Matin Husaini (retur fra Skovshoved), Gustav Møller fra HIK, hvor også Emil Overgaard kommer fra. Sidst er Kevin Okore ny i GVI-blusen, hvor man ellers ikke har sagt farvel til ret mange.

Førsteholet holder sig nu selv lidt i gang. Inden coronavirussen for alvor satte aktivitetsstop, mødtes ca. syv spillere og selvtrænede. Nu er det meget individuelt, hvad spillerne foretager sig, og Søren Fjorting har faktisk kun sparsom kontakt med spillerne, der primært selvtræner alene. Eksempelvis ved løbetræning.

For det siger sig selv, at al træning på anlægget - også for førsteholdstruppen - er lagt på pause nu. Men forhåbentlig vil den ufrivillige pause ikke blive så lang.

Det er der mange i og omkring fodboldanlægget i Nymosen og GVI, der håber på.