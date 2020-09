Billedtekst Billedtekst

Det affaldsfrie samfund er lige om hjørnet

Villabyerne - 10. september 2020 kl. 07:07 Af Af Henrik Beha Pedersen, founder & chairman of Plastic Change, Henningsens Allé 16, Hellerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Erik Svane spørger i Villabyerne den 2. september, om ikke det affaldsfrie samfund er et fata morgana. Til det er der kun et svar. Det er nærmere, end vi lige kan forestille os, faktisk lige om hjørnet. Dette baserer jeg på trends i markedet og min grundlæggende optimisme.

For fem år siden talte ingen om plastik og slet ikke om mikroplastik. Med dannelsen af Plastic Change og et konstant fokus på problemet med plastik i verdenshavene, er det i dag lykkedes at gøre problemet til en fælles dagsorden.

Gentofte Kommune har lige vedtaget en styrket indsats for at reducere vores overforbrug i arbejdet med verdensmålene. Vores børn på alle alderstrin kan i dag deres mikroplastik. Med andre ord er vi alle blevet opmærksomme på behovet for forandring. Det giver grund til optimisme.

Det er rigtigt, udviklingen går den forkerte vej. Vi forbruger alt for meget plastik, men svarene er på vej, hvis vi ser på markedet. Tag for eksempel LOOP, der stormer frem i USA, i Carrefour i Paris med deres fremtidsløsning; genbrugelige beholdere til alt fra sukker til ris og olie. Beholdere, der kan returneres, vaskes op og genopfyldes. Denne model rummer svaret på det affaldsfrie samfund, hvor alle emballager får så høj værdi, at de aldrig ender i naturen, men altid returneres og genopfyldes. Løsningerne pibler frem på markedet. Også i danske supermarkeder kan du snart lede langt efter engangsplastik og til gengæld købe dine genbrugelige beholdere til rengøringsmidler, der kan genopfyldes ved at tilsætte en tablet. Jeg kan slet ikke vente på at købe mine Piratos i en hard box, der genbruges.

Fremtidens affaldsfrie samfund er lige om hjørnet.

