Se billedserie Kålbåde med rejer, avocado og rød dressing.

Send til din ven. X Artiklen: Det Gode Liv: Vil du igennem sommeren uden vægtstigning? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det Gode Liv: Vil du igennem sommeren uden vægtstigning?

Læs med her, hvis vil have nogle anbefalinger til at komme igennem sommeren uden et par ekstra kilo på sidebenene i august måned

Villabyerne - 18. juli 2021 kl. 10:28 Af aut. klinisk diætist Alice Apel Hartvig, medejer af livsstilsklinikken www.hartvig-engell.dk Kontakt redaktionen

I løbet af en ferie er der ofte dage med mange hyggelige aktiviteter, fester og sammenkomster, der alle involverer mad og alkohol. Vi kalder dem 'store' dage, fordi de for det meste har mange kalorier.

Når du har haft en dag med meget brød, sukker og alkohol, vil kroppen bede om, at du gør det hurtigst muligt igen. Hvis du ikke gør, hvad den siger, giver den dig ondt i hovedet og gør dig ekstra træt.

Du er altså oppe imod et system, der ikke bare lige overgiver sig. Derfor kræver det mental forberedelse at få lagt dage ind med få kalorier, de 'små' dage.

Du skal forberede dig på at være sulten, træt og lidt irriteret i starten, men jo længere tid, du træner dette system, jo lettere bliver det og jo nemmere bliver det at holde vægten. Det er individuelt hvor mange 'små' dage du skal bruge, men et godt bud er to gange pr. uge henover sommeren.

Træn kalorierne væk Du kan også vælge at bevæge dig ekstra i stedet for de små dage eller som en kombination, hvis der er mange store dage. Spiser du en dejlig is med to kugler og guf, skal du gå ca. 2,5 timer i almindelig tempo for at forbrænde den.

Det samme gælder for en god portion koldskål med kammerjunker.

Kostplan til de 'små' dage Morgenmad: 2 æg og en bakke tomater, eller sov længe og spring morgenmaden over.

Drik 500 ml. vand. Lav en kande te og drik den i løbet af dagen. Sæt den evt. på køl med citron, så du har kold te, hvis dagen er varm. Urtete er især godt for dit immunforsvar og dit blodtryk.

Frokost: Lav en simpel salat, f.eks. 200 g grøntsager, 2 spsk. olivenolie/eddike-dressing, ½ avocado, 1 håndfuld oliven, 100-150 g kylling eller en dåse tun, 500 ml. vand.

Eftermiddag: Drik af din urtete og spis 20 nødder - evt. salte, hvis det er varmt.

Aftensmad: Lav simpel grill-mad, 200 g grøntsager, 100-150 g kød eller fisk, 2 spsk. olivenolie, 500 ml. vand

Sen aften: 200 g jordbær eller melon, urtete.

Kålbåde med rejer, avocado og rød dressing

1 portion

Det skal du bruge:

200 g spidskål 50 g cremefraiche 38%

10 g tomatpure 1 knsp. paprika salt og peber

120 g rejer, friske eller fra frost

1/2 avocado, finthakket lidt frisk dild

lidt friske spirer lidt saltflager

1 lime Sådan gør du:

Pluk 2-3 store spidskålsblade og skær resten til grove både. Rør en dressing af cremefraiche, tomatpuré og krydderier. Fordel rejer, avocado og dressing på de to spidskålsblade. Top med friske urter, spirer og saltflager. Server frisk lime og kålbåde til.

Tunmousse og tomatsalat 3 portioner tunmousse og 1 portion salat

Det skal du bruge:

3 dåser tun i vand

50 g mayonnaise 50 g cremefraiche 38%,

20 g kapers 1 spsk. friskhakket dild

1/2 tsk. karry 1/2 tsk. stødt muskatnød

1 knsp. stødt chili 1 tsk. salt

100 g cherrytomater, skåret i halve

100 g agurk, delt på langs og skåret i skiver

1/2 økologisk citron, saft og fintrevet skal

2 spsk. ekstra jomfruolivenolie eller pistacienøddeolie

20 g feta, smuldret evt. lidt nigellafrø, tørristet

lidt saltflager evt. lidt frisk brøndkarse

knækbrød eller kiks, helst grove

1 lime, skåret i små både Sådan gør du:

Rør tun, mayonnaise, cremefraiche, kapers, dild, karry, muskatnød, chili og salt sammen i en skål. Smag tunmoussen til med krydderier. Bland tomat, agurk og spidskål i en skål. Vend det med citronsaft og citronskal samt olie. Drys med feta, og pynt med brøndkarse, nigellafrø og saltflager. Server tunmoussen på knækbrød eller kiks, og server salaten ved siden af. Pynt med limebåde.

relaterede artikler