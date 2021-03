Se billedserie ?Vil vi trives og udvikle os, er vi nødt til at træffe et valg om at øve os i at være mest i det udviklende mindset,? lyder rådet i denne klumme. Modelfoto: Adobe Stock Foto: carlo prearo/Carlo - stock.adobe.com

Det Gode Liv: Trænger dit mindset til et tjek?

Eftersom hjernen har en tendens til at vægte det negative højere end det positive, er det let at ryge over i det fastlåste mindset i stedet for at blive i det udviklende mindset

Af Charlotte Gundorph, karriere og work-life balance coach, Terapihuset i Hellerup

Vores mindset handler om de overbevisninger, vi har om os selv, andre, vores talenter og intelligens. Man kan sige, at det er det filter, vi ser verden igennem baseret på de erfaringer, vi gør os gennem livet.

En kritisk bemærkning, et minde eller en udfordrende situation kan aktivere vores mindset og sætte en lavine af tanker og følelser i gang, som typisk leder os ned i en negativ spiral, især hvis vores humør i forvejen er lidt nede, f.eks. efter en dårlig nats søvn.

At være bevidste om vores mindset, tanker, følelser og adfærd spiller en afgørende rolle for vores trivsel og relationer og for, at vi kan blive den person, vi dybest set ønsker at være.

I den positive psykologi tales der om to forskellige typer mindset, der repræsenterer to meget forskellige måder at være i livet på; det fastlåste og det udviklende mindset.

Det fastlåste mindset Har vi et fastlåst mindset, bliver vi defensive og føler modstand, når vi f.eks. bliver kritiseret. Vi føler os måske usikre og fortæller os selv og andre, at vi ikke er dygtige nok, ikke kan finde ud af det. Vi er meget optaget af, om vi fremstår kompetente eller inkompetente, om vi accepteres eller afvises, og møder vi forhindringer eller begår fejl, føler vi os som en fiasko.

Vi er på overarbejde og føler hele tiden, at vi skal bevise os selv, vores egne evner og vores værd og søger andres bekræftelse; 'Er jeg god nok, dygtig nok, performer jeg godt nok', osv.?

Det udviklende mindset Har vi derimod et udviklende mindset, er vi overbeviste om, at talenter og intelligens kan udvikles hele livet og finder det spændende at gøre det.

Vi føler os åbne, nysgerrige og fleksible; 'Er der noget, jeg ikke kan finde ud af, kan jeg lære det' og fortsætter trods evt. modgang. Fejl, udfordringer og kritik ses som nye muligheder for udvikling og læring.

Andres succes og fremgang er inspirerende, fordi vi kan bruge det til selv at udvikle os. Vi er vedholdende, nyder processen såvel som målet og har ikke behov for at bevise os selv eller søge andres anerkendelse.

Vi har ikke brug for at have ret, men spørger i stedet os selv: 'Kunne jeg mon se den her situation fra en anden vinkel? Hvilke muligheder har jeg? Hvad kan jeg lære? Hvad er jeg selv ansvarlig for'?

Alle har adgang til begge mindsets

Det skal dog siges, at alle har adgang til begge mindsets. I nogle situationer føler vi os fulde af selvværd, fordi vi føler os på hjemmebane og mestrer opgaven, og i andre situationer bliver vi usikre og lette at slå omkuld.

Men eftersom hjernen har en tendens til at vægte det negative højere end det positive, er det lettere at ryge over i det negative mindset. Så vil vi trives og udvikle os, er vi nødt til at træffe et valg om at øve os i at være mest i det udviklende mindset. Det hjælper os med at blive dem, vi gerne vil være og opnå de ting, der er vigtige for os i livet samtidig med, at vi tillader os selv at være menneskelige og ikke perfekte.

Når vi lærer nye ting, skaber vi nye neurale stier. Så hvorfor ikke øve sig i at skifte til det udviklende mindset?

Tjek dit eget mindset 1. Bliv bevidst om dit mindset

a. Læg mærke til, hvornår du har modstand på noget, områder hvor du fortæller dig selv, at du ikke er god, talentfuld eller intelligent nok (fastlåst mindset).

b. Læg også mærke til, hvornår du føler dig kompetent og nyder processen trods evt. udfordringer (udviklende mindset).

c. Hvordan taler du typisk til dig selv og om dig selv i disse to situationer?

d. Hvordan påvirker det din energi og motivation?

2. Er der situationer, hvor du kan vælge et udviklende mindset?

a. Vælge at se situationen fra et andet, mere hjælpsomt perspektiv?

b. Bevidst vælge at modtage og acceptere kritik og feedback og lære af det?

c. Kunne du i stedet for at kalde noget en fejl eller fiasko, kalde det en mulighed for udvikling og vækst?

