Send til din ven. X Artiklen: Det Gode Liv: Morgenstund har guld i mund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det Gode Liv: Morgenstund har guld i mund

Der er mange gode grunde til at komme i gang og mærke på egen krop, hvordan "morgenstund har guld i mund"

Villabyerne - 08. september 2020 kl. 11:38 Af Af Camilla Grønnegaard Christoffersen, indehaver af Sundhedsværkstedet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Således lyder titlen på en kendt salme skrevet af Thomas Laub i 1916, og det er også en vending, man meget ofte hører. Og det er bestemt ikke uden grund. Guld i mund betyder glæde og glædelig er hver en dag.

Morgenstund har guld i mund signalerer således en ny glædelig morgen, en ny og frisk mulighed for at starte en dejlig ny dag. Den er en skøn hyldest til dagen. Sig det højt til dig selv, og det er svært ikke at mærke et lille smil og en trang til at se morgenen.

En god start på dagen kan i min optik sættes i gang på mange forskellige måder. Det kan være at nyde en stille solopgang, bade i havet, meditere, gå en tur i skoven eller nå en god træningstur, inden dagens dont for alvor går i gang. Jeg er selv en meget stor fan af morgentræning, da det giver en følelse af overskud og samtidig efterlader en god kropsfornemmelse, der varer langt op ad dagen. Jeg kommer automatisk i godt humør og smiler lidt mere til verden.

På vej mod efteråret kan det dog blive lidt mere udfordrende at komme tidligt op og starte dagen med fysisk aktivitet. Men belønningen er på alle måder det hele værd, og derfor kommer her lidt inspiration til at komme godt i gang med træning fra morgenstunden.

Vejen til succes Hvis morgentræning er så dejligt, hvorfor gør man det så ikke hver dag? Det kræver, at uret sættes tidligere, end du ellers er nødt til, og det forudsætter både planlægning og ekstra fokus. Planlægningen starter i princippet dagen før, hvor det kan være en rigtig god idé at gå lidt tidligere i seng. Det er i minutterne lige efter vækkeuret ringer, at man skal vinde kampen mod den varme dyne og komme ud i den friske luft.

Derfor skal man springe al indre dialog over, når den første ringen lyder. Uden videre tanke eller skelen til trangen til at blive liggende, handler det om at holde fast i den beslutning, der allerede er taget og komme i gang.

Det er en rigtig god idé at lægge dit tøj frem, inden du går i seng aftenen før. Det er bare så meget lettere at kunne stå direkte op og trække i træningstøjet.

Det allervigtigste for succes kan være at have en aftale med en træningspartner, så du ved, at der står en og venter. En, som har ydet en indsats. Den aftale kan du ikke være bekendt ikke at møde op til.

Hvorvidt selve træningen er en løbetur, en gåtur eller en svømmetur er ikke afgørende. Det er det til gengæld, at alle disse aktiviteter kan være med til at opbygge en taknemmelighed over alt det smukke, der er omkring os. At være et sted, hvor man kan føle sig som en del af noget større og kan åbne sit hjerte og lade en følelse af taknemmelighed strømme igennem kroppen.

Det lyder måske lidt filosofisk, men når vi føler taknemmelighed, er vi mere positive og de negative stresshormoner mindre aktive. Her har morgenstund guld i mund.

Morgentræning har også fysiologisk flere fordele. Når kroppen er fysisk i gang, udskiller den adrenalin, som på mange måder kickstarter hele kroppen og gør dig mere klar til dagen. Samtidig er adrenalin med til at øge koncentrationen og får dig til at præstere bedre. Det mentale boost kan vare i flere timer op ad dagen.

Der er mange gode grunde til at komme i gang og mærke på egen krop, hvordan "morgenstund har guld i mund".