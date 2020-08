Se billedserie Jill Trolle efterlyser en målrettet handleplan for mere empati på ældreområdet. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Barabas Attila/Barabas Attila - stock.adobe.com

Det Gode Liv: "Kan man ikke tåle at blive set på, så skal man nok se sig om efter et mindre ansvarsfuldt arbejde"

Jill Trolle, sygeplejerske og direktør, indehaver af Trolle Care, spørger, om kommunerne har lært noget, efter TV2s dokumentar om vanrøgt på plejehjemmene

Villabyerne - 28. august 2020 kl. 15:00 Af Jill Trolle, sygeplejerske og direktør, indehaver af Trolle Care

Alt imens de varme meteorologiske himmelstrøg begyndte at kravle ud i alle afkroge af vores lille dejlige land, steg også varmen i kinderne på ledende medarbejdere i Aarhus Kommune. På grund af mistanke om vanrøgt af en 91-årig ældre dame, havde de pårørende sammen med TV2 sat skjulte kameraer op. Desværre med rette. Men har kommunerne så overhovedet lært noget, eller var det bare det?

Forargelsen var let at spore, da Else tonede frem, hængende ydmyget og nedgjort og til frit skue i en særdeles ukomfortabel lift på et plejehjem i Aarhus.

Der sad mange rundt omkring i de danske hjem og fik kaffen i den gale hals, da klippene kørte hen over landsdækkende TV. En reportage, der havde været igennem den retslige vridemaskine, da kommunen ønskede at sortlægge hele optagelsen - af respekt for den ældre dame og hendes rettigheder...

"For min skyld må I gerne sætte kameraer op - for kan man ikke tåle at blive set på.... så skal man nok se sig om efter et mindre ansvarsfuldt job! " "For min skyld må I gerne sætte kameraer op - for kan man ikke tåle at blive set på.... så skal man nok se sig om efter et mindre ansvarsfuldt job! " Men det var vist ikke kun forargelse og angst, som rundt om kaffebordene var stigende - mon ikke også varmen steg i kinderne på dels de personaler, som pludselig var med i reality-TV af værste skuffe, men også den daglige og kommunale ledelse må have kunnet mærke strålevarmen fra den kolde TV-skærm.

Vi er efterfølgende flere sundhedspersonaler, som har været ude i medierne og med stor bekymring og forfærdelse bekræftet, at eksemplerne desværre ikke er enkeltstående. Jeg har oplevet særdeles ydmygende forhold her i kommunen og grædende talt med denne avis' redaktør om forholdene, men som ikke ønskede at trykke min historie. Jeg har haft adskillige møder med kommunen uden resultat.

Jeg har været ansat to gange i Gentofte Kommune, og aldrig er jeg i min introduktion eller videre ansættelse, blevet forlagt hvilke værdier, kommunen stod for. Jeg har aldrig følt et ejerskab for den mission, man (måske) var på og hvordan jeg som sygeplejerske kunne bidrage positivt. Derimod var der fokus på vagtplanen og kursusdagene i IT-systemet. Den slags intro bliver man ikke en stolt medarbejder af, en medarbejder, som ser det som indiskutabelt at levere et flot stykke arbejde.

Og det er heller ikke en måde, hvormed man får sorteret de brodne kar væk på, som man fejlagtigt har fået ansat.

Har kommunen en plan? Men selv om den grufulde historie om Else nu er blevet til dels en sag om menneskerettigheder og resten bliver brugt til at pakke fisk ind i, og avisernes BREAKING-overskrifter igen er domineret af Corona-smittetallene, så er spørgsmålet: har kommunerne og dermed også Gentofte Kommune overhovedet forstået hvilken lammende frygt, landets hundredtusindvis af ældre mennesker med pårørende sidder tilbage med?

Og har man overhovedet kigget indad... for det her sker, også i Gentofte Kommune, og det er ikke noget, et håndtryk af borgmesteren med kæde på den 24. december kan afbøde.

I den her kommune er der også medarbejdere, som har langtidsparkeret ordentlighed og empati og som burde plukke jordbær i stedet for at varetage noget så vigtigt som omsorgen og trygheden for et andet menneske.

Er jeg den eneste, som ville ønske, at kommunens ansvarlige ville demonstrere en smule proaktivitet ved at fremlægge en revideret og realistisk handleplan for, hvordan man her i kommunen arbejder målrettet og kontinuerligt på at forebygge den slags afskyelige og uacceptable hændelser? Eller er afdelingen for gamle gået i flyverskjul og stadig forsøger at gemmer sig bag resten af sommerens solstråler og paraplyen i Aperollen med håb om, at det hele forsvinder, og så taler vi ikke mere om det?

For min skyld må I gerne sætte kameraer op - for kan man ikke tåle at blive set på.... så skal man nok se sig om efter et mindre ansvarsfuldt job!

Svar på kritik For det var ikke "bare" det! Jeg kan ikke genkende Jill Trolles beskrivelse af, at hun grædende har fortalt om forholdene for de ældre i Gentofte Kommune, hvorefter jeg nægtede at trykke historien. Jeg kan derimod mindes, at jeg har sagt til Jill Trolle, at hun som indehaver af et privat sygeplejefirma ikke kunne fungere som den primære kilde i en kritik af den kommunale pleje. Og at jeg derfor som et minimum havde brug for andre kilder og konkrete cases for i første omgang at få bekræftet historien og i anden omgang for at kunne skrive historien. Jesper Bjørn Larsen, Villabyernes redaktør.