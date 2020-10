Det Gode Liv: Influenzavaccine er ekstra vigtig i år

Se billedserie ?I år skal vi forsøge at undgå både de nye influenzavira, som vil komme denne vinter, og samtidig skal vi skærme os mod Covid19,? skriver overlæge Christian Søborg, der derfor håber, at flere lader sig vaccinere og at færre bliver syge. Modelfoto: Adobe Stock Foto: onephoto - stock.adobe.com

Mens vi venter på coronavaccinen, er årets influenzavaccine blevet klar. Og den er der særligt gode grunde til at takke ja til netop i år - både for de mennesker, der er i risiko for at blive alvorligt syge, og alle os andre, der gerne vil beskytte de sårbare

Af Christian Søborg, overlæge i infektionsmedicin på Afdeling for Medicinske sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital

Influenzasæsonen er nu officielt skudt i gang, og hvis alting var, som det plejer, ville cirka 850.000 borgere i Danmark blive vaccineret mod influenza og omkring fem procent af os blive syge af influenza. Hvert år dør cirka 2.000 borgere i Danmark af influenza.

Men nu er alting som bekendt jo langt fra, som det plejer. I år skal vi forsøge at undgå både de nye influenzavira, som vil komme denne vinter, og samtidig skal vi skærme os mod Covid19. Jeg håber, at flere lader sig vaccinere og at færre bliver syge.

For de fleste af os er influenza ikke farligt. Vi får feber, hovedpine og ondt i musklerne nogle dage, og så går det over igen.

Men desværre udgør influenza en særlig risiko for nøjagtig de samme mennesker, som er i risiko for at blive meget alvorligt syge af coronavirus. Og intet står i vejen for, at man kan rammes af begge dele - enten samtidig eller en virus ad gangen.

Det skal vi gerne undgå.

Derfor er der rigtig god grund til, at alle i risikogrupperne takker ja til tilbuddet om gratis influenzavaccine. Desuden er det en god idé, at vi, der er tæt på mennesker fra en risikogruppe, vælger at betale for en vaccine både for at beskytte os selv og især for at beskytte de særligt udsatte i vores nærhed.

Hvem kan få vaccinen gratis? Særligt udsatte kan få vaccinen gratis enten hos egen læge eller på en af de vaccinationsklinikker, der ligger i Gentofte Kommune. Nogle apoteker tilbyder også influenzavacciner.

Er du ikke i målgruppen, kan du selv betale for en vaccination.

Vaccinerne er tilgængelige frem til januar 2021, men det anbefales, at man bliver vaccineret i oktober eller november - her i starten af sæsonen.

Du er i målgruppen og kan blive vaccineret gratis, hvis du:

- er 65 år eller derover.

- har en kronisk sygdom som for eksempel en lungesygdom, sukkersyge eller kronisk lever- og nyresvigt.

- har en anden alvorlig sygdom, som din læge vurderer, kan bevirke, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko for dig.

- er svært overvægtig og har et BMI over 40.

- er gravid i 2. eller 3. trimester.

- arbejder i sundhedsvæsenet eller plejesektoren.

- har en immundefekt og bor sammen med en person med et svækket immunforsvar.

Altid en uvelkommen vintergæst

Når man udvikler influenzavaccinen, prøver man at forudse, hvilke typer af virus, der om efteråret når frem til den nordlige halvkugle. Vira kommer fra den sydlige halvkugle, hvor vinteren nu går på hæld, og man har derfor holdt godt øje med de forskellige vira, der har cirkuleret på den sydlige halvkugle de seneste måneder.

I år rummer vaccinen fire virustyper mod tidligere års to-tre virustyper. Det skyldes, at man teknisk er blevet dygtigere til at gøre vaccinen bedre. Vaccinen forebygger cirka 60 procent af alle influenzatilfælde.

Influenza er derfor altid en uvelkommen gæst i Danmark hvert år ved denne tid. Det bedste værn mod sygdommen er derfor vaccinen. Når en stor del af befolkningen lader sig vaccinere, er der mindre influenzasmitte i omløb, og dermed falder risikoen for at få influenza.

Hold stadig fast i de gode vaner Hold fast i de gode hygiejnevaner - og mindsk risikoen for influenza

Da vi i februar lærte den helt nye coronavirus at kende, satte hele landet massivt ind for at bekæmpe smitten. Vi blev gode til at holde afstand til hinanden, vi begrænsede kram og håndtryk, og vi begyndte at spritte hænderne af. Det var formentlig en af årsagerne til, at de influenzavira, som allerede cirkulerede i befolkningen, aftog. De gode vaner smittede så at sige af på spredningen af almindelig influenzavirus, som derfor stort set forsvandt.

Alle de gode vaner skal vi derfor holde fast i nu, hvor influenzasæsonen har sat ind. Den gode hygiejne kan også holde influenza fra døren:

Vask hænder tit eller brug håndsprit

Hold afstand og begræns fysisk kontakt

Bliv hjemme, hvis... Bliv hjemme, hvis du er syg

Host og nys i dit ærme

Hold afstand til andre, hvis du er ældre eller har en kronisk sygdom

Særlige grupper får også vaccine mod lungebetændelse

I år får alle borgere over 65 år også tilbudt en såkaldt pneumokokvaccine - altså en vaccine mod den bakterie, der hedder pneumokok. Netop denne bakterie forårsager oftere alvorlig sygdom.

Vaccinen beskytter mod 74 procent af de pneumokokbakterier, der findes, og det i sig selv er en god grund til at minimere risikoen med en vaccine. Når den ekstra vaccine tilbydes netop i år, har det dog også med corona at gøre. For hvis man får en virus - influenza eller Covid19 - svækkes ens immunforsvar, og man bliver mere modtagelig over for bakterier, som forårsager lungebetændelse.