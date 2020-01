Det Gode Liv: Hvem griber dig, når du falder?

KLUMME Relationer har utrolig stor betydning i vores liv. Mennesket er et flokdyr, og vi er designet til at leve i grupper og knytte os følelsesmæssigt til andre mennesker.

På trods af, at det er en vigtig del af vores biologi, sker det ikke af sig selv. Det kræver, at man kan knytte sig følelsesmæssigt til et andet menneske. Og det fordrer stor tillid både til os selv og til den, vi gerne vil være vores fortrolige.

Mange beskriver det som en person, der har deres ryg, eller som de stoler på vil gribe dem, når de falder.

Forskning har vist, at det at have nærende relationer faktisk er utroligt sundt. Det skaber gode hormoner såsom dopamin og oxytocin i din krop, og det giver energi, glæde og en følelse af at være forbundet. At livet på et dybt plan giver mening.

Vi går meget op i sundhed i vores generation. Vi vinterbader, dyrker motion eller yoga, laver sunde smoothies og går til skønhedsbehandlinger.

Ofte stopper fokus på det sunde dog der, og man overvejer ikke betydningen af at have nærende relationer (jeg oplever faktisk tit, at mine klienters fokus på at spise sundt og dyrke kroppen begrænser dem i at have nære relationer, fordi de vælger at bruge tiden på sig selv i stedet for sammen med andre).

Nærende relationer booster de sunde hormoner i kroppen. Jeg vil faktisk påstå, at det sundeste, du kan give dig selv, er nærende relationer.

Det oplagte spørgsmål er derfor, hvad er en nærende relation?

Jeg tror, det er meget individuelt, men at der er nogle fællestræk. En nærende relation er en person, som du tillader at få dyb betydning for dig.

Det er en person, som du er følelsesmæssigt knyttet til og stoler på. Det er nogle, som du tør dele dine sårbarheder med. Det er de mennesker i dit liv, som du føler, du kan læne dig ind i, og som du stoler på har din ryg, hvis du skulle falde.