Det Gode Liv: Husk vandet - kroppen har brug for det

Omkring 60 pct. af kroppen består af vand. Mange processer i kroppen er afhængige af, at vi er vandet tilstrækkeligt igennem, og derfor er det vigtigt, at vi får drukket nok

Af konstitueret ledende overlæge Lotte Usinger fra Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital

De fleste ved, at når det er varmt, så skal man være ekstra opmærksom på at få drukket nok vand. Men det er altså ikke kun, når termometeret viser 25 grader og i perioder med hedebølge.

Det er vigtigt at drikke nok vand - hver dag. Når der kommer ældre ind på hospitalet, som er dehydreret, så er det, fordi de ikke har drukket nok, saltbalancen er slået ud af kurs, og de kan være rigtig dårlige.

Der kan være flere årsager til dehydrering, bl.a. forskellige sygdomme, men nogle gange skyldes det simpelthen, at den ældre ikke har været opmærksom på at drikke nok.

Det er en god idé at gøre sig umage med at få væske nok. Vand har en central rolle i flere vigtige funktioner i kroppen, f.eks. i forbindelse med forbrændingen, ligesom vi bruger vand, når vi skal udlede affaldsstoffer via nyrerne. Vand har også en central rolle, når vi sveder, fordi vi skal have reguleret kropstemperaturen og af med noget varme.

Hører man til dem, der er sunde og raske og har et almindeligt aktivitetsniveau, så er anbefalingen, at man drikker 1,5 liter vand i døgnet. 2 liter er også ok, og ingen tager skade af at drikke 3-4 liter, men så skal man ikke drikke mere. Med mindre man altså er meget fysisk aktiv og sveder ud over det sædvanlige.

Man kan fint drikke helt almindeligt vand, for spiser man normalt, så får man de salte og mineraler, man skal have via kosten.

Når man er yngre, behøver man ikke tænke så meget over at få væske nok. Man er nemlig udstyret med et ret godt system, som regulerer væskebalancen. Som yngre føler man simpelthen tørst - og så drikker man! De fleste unge får væske nok og behøver faktisk ikke gå rundt med fancy drikkeflasker og sippe dagen lang, sådan som mange gør.

Ældre får ikke signaler om tørst

Som ældre forholder det sig anderledes, for ældre føler typisk ikke tørst. Kroppen giver simpelthen ikke signaler fra sig, som fortæller, at man skal drikke, og så glemmer mange at få tilstrækkeligt indenbords.

Derudover er der mange ældre, der er i vanddrivende medicin, der yderligere kan forværre eller bidrage til væskemangel.

Væske kan også komme fra den mad, vi spiser, men mange ældre har en lille appetit, og dermed kommer der heller ikke væske ind ad den vej. Symptomerne på væskemangel er træthed, hovedpine, kvalme, og man kan sågar også kaste op, hvis saltbalancen har forskubbet sig. Saltbalancen kan både blive væltet af for lidt og for meget vand.

For nogle patienter, det kan f.eks. være patienter med hjerte-, eller nyresygdomme, gælder det, at de af hospitalet får restriktioner for, hvor meget vand de må drikke, da disse patientgrupper kan have svært ved at udskille vand. Der findes også en gruppe patienter med lavt salt i blodet, der behandles med væskerestriktion.

Sæt væskeindtag i system Ældre, der har svært ved at drikke rigeligt, kan måle, hvad de drikker over et døgn for at se, om de når op på de anbefalede 1,5 liter. Når man går i gang med at måle, kan man blive overrasket over, hvor lidt det bliver til. Nogle får måske kun drukket 400 ml på en hel dag uden at opdage det - og det er simpelthen alt for lidt.

I så fald kan det være en rigtig god idé at sætte væskeindtaget i system og gå efter at drikke det, der frister. Vand er som udgangspunkt godt nok, men letter det indtaget at drikke saft, kaffe, te, koldskål eller måske smoothie, så skal man gøre det. Væske kan komme fra mange kilder, og alt tæller med i væskeregnskabet - blot ikke alkohol!

Et godt tip er f.eks. at måle 1,5 liter væske af fra morgenstunden og fordele den i passende mængder i forskellige kander eller store kopper og stille det på køl. Så kan man lave en regel om, at man skal have drukket halvdelen før kl. 14 og resten, inden man går i seng.

Er man i øvrigt sund og rask, så kan man som regel se på sin urin, om man får drukket nok. En mørk og koncentreret urin er tegn på for lidt væske, mens en lys og vandig urin er et godt tegn.

Er det gået galt? Så drik! Hvis det er gået galt, og man pludselig befinder sig i en tilstand med hovedpine og kvalme, fordi man har været så optaget af noget, at man har glemt at drikke, så er der kun én ting at gøre; gå i gang med at tanke op igen! Har man dyrket sport og svedt meget, så kan det være en idé også at få noget salt og sukker for at få rettet saltbalance op igen.

En myte om væskeindtag er, at man kan få væskeophobning i kroppen, hvis man på en varm sommerdag drikker rigeligt. Men det er der ingen grund til at bekymre sig om. Er man sund og rask, udskiller man vandet igen uden problemer.

Sådan får du væske nok Fordel 1 ½ liter væske i kander og glas og drik det i små portioner i løbet af dagen.

Drik helst vand. Er det svært at drikke, så gå efter noget, du kan lide (alkohol tæller ikke med i regnskabet).

Husk også at drikke, når du er på arbejdet. Her kan det være ok at have en flaske stående for at holde styr på indtaget.

Forholdsregler ved for lidt vand

Børn og ældre er særligt udsatte for dehydrering ved sygdom

Hvis en dehydreret person bliver forvirret eller sløv og svær at få kontakt til, skal man straks kontakte lægen.

Du kan læse mere om dehydrering her: Tørst og udtørring - Patienthåndbogen på sundhed.dk

