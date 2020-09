Se billedserie Vask dine hænder som det første, når du kommer hjem, råder lægen til. Modelfoto: Adobe Stock

Det Gode Liv: Hold corona ude med god hygiejne

Ifølge kalenderen er efteråret nu sat ind, og det betyder mange timer indendørs hver dag sammen med andre. Det tætte samvær kan øge risikoen for smitte. Men almindelig rengøring, tøjvask og håndvask er med til at holde coronavirus fra døren

Villabyerne - 10. september 2020 kl. 16:52 Af Jens Otto Jarløv, ledende overlæge på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital, og næstformand for Region Hovedstadens ko Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er netop trådt ind i årets første efterårsmåned. Det betyder for de fleste af os, at vi de næste mange måneder vil opholde os langt mere indendørs end udendørs.

For mange gælder desuden, at vi stadig arbejder mere hjemmefra, end før vi stiftede bekendtskab med coronavirus, og derfor er det hjemme hos os selv i vores private bolig, at mange af vores indendørs timer bliver tilbragt.

Derfor må vi forsøge at minimere risikoen for at bringe corona-smitte ind i vores eget hjem. Det er der gammelkendte gode metoder til - helt uden hokus pokus.

Overordnet drejer det sig nemlig om at gøre det, som vi altid burde have gjort: Gøre ordentligt rent og lufte ud, vaske tøj ved høje temperaturer og have styr på den personlige hygiejne.

Lad os tage én ad gangen:

Gør dig umage med den almindelige regelmæssige rengøring

En helt almindelig rengøring en gang om ugen er tilstrækkeligt, dog med ekstra opmærksomhed på de såkaldte kontaktpunkter, som bør rengøres flere gange om ugen.

Kontaktpunkter er de steder i boligen, som vi ofte rører ved - dørhåndtag, greb på skabe, stikkontakter, remote controls, skylleknappen på toilettet, tastaturer ved familiens fælles computer etc.

Vand og rengøringsmiddel er tilstrækkeligt, og de steder, der ikke tåler vand, kan sprittes af i stedet. Jo flere vi er i husstanden, des oftere skal kontaktpunkterne vaskes af.

Husk også at lufte ud ved at skabe gennemtræk mindst to gange dagligt - 5-10 minutter ad gangen.

Vask tøjet ved høje temperaturer

Vi må antage, at virus kan overleve på vores tøj og håndklæder i flere dage. Derfor er det en god idé, at hvert medlem af husstanden har sit eget håndklæde, og at håndklæder, der deles af flere, skiftes dagligt. Ligesom karkluden.

Jeg anbefaler, at man generelt vasker tøj ved høje temperaturer. Såkaldt kold-vask får måske nok tøjet til at dufte bedre, men sikker på, at det bliver helt rent, mener jeg ikke, at man kan være. Sengetøj, håndklæder og undertøj bør vaskes ved mindst 60 grader.

Har du tøj, der ikke kan tåle 60 grader, kan du vaske ved så høj temperatur som muligt og dernæst lade tøjet hænge nogle dage, inden du bruger det igen. Det giver tid til, at eventuel virus vil dø.

Personlig hygiejne Også når det gælder den personlige hygiejne er rådene gamle kendinge. Her handler det først og fremmest om at vaske hænder.

Vask hænder som det første, når du kommer hjem. Vask efter besøg på toilettet, før madlavning, og før du skal spise.

Husk også at hoste og nyse i ærmet, selvom du er hjemme hos dig selv, da dråber fra host og nys kan lægge sig på overflader, som andre rører ved efterfølgende.

Får du gæster, skal I fortsat holde afstand og undgå den tætte kontakt.

En bonus ved at efterleve disse rengørings- og hygiejneråd er, at også andre virus kan holdes fra døren i efterårs- og vintersæsonen.

Hvis du eller en i din husstand bliver testet positiv for corona, gælder andre rengørings- og hygiejneråd.

Din praktiserende læge vil rådgive dig, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan du få på www.sst.dk.

Ude at handle - sådan beskytter du dig selv

Jeg ser jævnligt, at folk på indkøb har egne handsker på i supermarkedet i håb om at beskytte sig mod virus.

Det er ikke en god idé. Har man handsker med hjemmefra, kan man i princippet både samle virus op i supermarkedet og tage den med hjem - og have virus på vanterne hjemmefra og efterlade virus på varer og hylder i supermarkedet.

Her er en håndfuld nemme råd ved indkøb:

Brug den sprit, der er tilgængelig i supermarkedet, og sprit dine hænder af, når du træder ind.

Tag varerne ned fra hylderne med de nyafsprittede fingre.

I bake off-afdelingen og evt. i frugtafdelingen ligger engangsplastikhandsker, som du benytter, når du tager en vare. Smid handsken i skraldespanden, når du har lagt varen i din kurv.

Sprit evt. hænderne af igen, når du forlader butikken.



Undgå at røre dit ansigt med hænderne.

Husk, at vaske dine hænder, så snart du kommer hjem.

