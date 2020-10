Se billedserie Få tarme i topform med professorens morgengrød.

Send til din ven. X Artiklen: Det Gode Liv: Er du et sprødt kålblad eller en slap skive franskbrød? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det Gode Liv: Er du et sprødt kålblad eller en slap skive franskbrød?

Du bliver, hvad du spiser. Så er du et sprødt og lækkert kålblad eller en blød og slap skive franskbrød? Din krop skal klare sig et helt liv på det, du giver den at spise

Villabyerne - 03. oktober 2020 kl. 09:13 Af Aut. Klinisk Diætist Alice Apel Hartvig. Medejer af livsstilsklinikken www.hartvig-engell.dk Kontakt redaktionen

Du tænker måske ikke så meget over, hvad du spiser, men mere over hvordan det smager og virker nu og her.

Når maden er kommet ned i din mavesæk og på vej videre ned i tarmen, er du højst sandsynligt også videre med opvasken, arbejdet og det næste gøremål. Men din tarm kan ses som dit maskinrum, hvorfra der styres og ordnes, så du kan klare alle de ting, du skal kunne med din krop og dit hoved.

Sender du primært rundstykker, croissanter, torsdagskage, cafe latte og andre søde sager derned, gør du svært for den at holde sig stærk og klar til kamp.

Nede i tarmen lever millioner af bakterier, som skal nedbryde den mad du spiser. De har mange jobfunktioner. De skal finde vitaminer og næringsstoffer, som kan sendes ind i din krop, og de skal holde din tarmvæg i topform og beskytte dig mod farlige bakterier, vira og giftstoffer.

Bakterierne kan også tale med din hjerne og påvirke, hvordan du har det og måske også være med til at styre, hvor meget du spiser og hvor meget du forbrænder. Derfor er det slet ikke ligegyldigt, hvad du sender ned til dem.

Hjælp dine bakterier Når du spiser grove grøntsager som kål, grønkål, broccoli, blomkål, grønne bønner, rodfrugter og spinat, gør du det utroligt let for dine bakterier at suge vigtige plantestoffer, vitaminer og mineraler ud af dem og sende dem ind i din krop.

Med mange grove grøntsager nede i din tarm, kan bakterierne danne det, vi kalder for kortkædede fedtsyrer. Dem skal du bruge til at holde din tarmvæg stærk og beskytte dig mod, at uønskede stoffer kommer ind i din krop. Uden grøntsagerne vil du over tid miste styrken i dit immunforsvar, og din tarmvæg vil ikke kunne holde uønskede stoffer tilbage. Du vil være i risiko for at det påvirker dit humør, din appetit, din vægt og din risiko for livsstilssygdomme.

Svært at holde vægten Mange af de klienter jeg ser, har gennem et helt liv glemt at få grøntsager, sunde fedtstoffer og gode proteiner.

Deres liv har stået på børn, karriere og hurtige kulhydrater. Intet overskud til at stå i køkkenet og spise kål. De vejer typisk for meget, er trætte med træt på og trives ikke.

De har ofte svært ved at tabe sig, når de beslutter sig for at gå på kur. De fleste vil mene, at de snyder, men faktisk ser det ud til, at nogle tarme kan suge alt næring fra maden ind i kroppen og andre gerne smider kalorier ud i toilettet. De tarme, der sluger alle kalorierne, ser ud til at være dem, der i mange år har manglet en fast tilførsel af bl.a. grøntsager.

Professorens morgengrød 1 portion

½ avocado

½ æble

Saften fra ½ citron

½ kiwi eller 5-10 vindruer

5 valnødder

Et ark sushitang

3-4 håndfulde frisk spinat

En stor håndfuld frisk persille

3 buketter broccoli (grønkål, blomkål eller rosenkål)

En lille håndfuld bønnespirer

2 ½ dl. afkølet urtete, fx pebermynte

Alle ingredienser blendes. Pynt med bær og nødder.

Opskrift og foto: 'Tarme i topform' 1 portion Ofte hører jeg sætningen. 'Er du klar over, hvor lang tid det tager at spise den kålsalat?' Ja, det tager tid at give kroppen noget godt brændstof, men det er godt givet ud, hvis du gerne vil holde kroppen og hjernen frisk længe.

Foruden grøntsagerne vil det også være en god idé at tilføre tarmen mælkesyrebakterier, som for eksempel ved at drikke kefir, kombucha eller spise kimchi. Er du ikke til den slags, kan du prøve vita biosa eller duolac, som er koncentrerede mælkesyrebakterier.

Du skal have ca. 400-500 g grøntsager om dagen. Helst flest af de grove. Du kan spise dem friske, bagte, kogte, fra frost og blendet. Det vigtige er, at de kommer ned.

Du kan prøve at starte dagen med 'professorens morgengrød' (se opskrift). Professoren er Oluf Bye Andersen, som forsker i bakterierne i tarmen og som bl.a. har skrevet 'Tarme i Topform'.