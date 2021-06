Se billedserie De fleste danskere er rædselsslagne for flåter, men der er ingen grund til at lade sig skræmme, lyder det beroligende i denne uges klumme. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Kletr - stock.adobe.com

Det Gode Liv: Det er højsæson for flåter - men der er ingen grund til panik

Rigtig mange mennesker bliver hvert år bidt af de upopulære blodmider, flåterne. Som hovedregel er et flåtbid ikke i sig selv farligt, og risikoen for at blive syg er heldigvis lav

Villabyerne - 26. juni 2021 kl. 11:15 Af Ida Elisabeth Gjørup Skinhøj, Speciallægekonsulent i Infektionsmedicin, Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital Kontakt redaktionen

En udbredt frygt for flåter, på grund af faren for at blive bidt og efterfølgende få en Borrelia-infektion, har været med til at skabe en hel del myter om de små blodsugende mider.

Men der er ingen grund til at lade sig skræmme, for ved hjælp af simple forholdsregler og behandlingsråd, kan du sagtens nyde naturen. De alvorlige komplikationer er sjældne, og der er flere måder, du kan forebygge flåtbid på.

Men lad os starte ved begyndelsen. For hvad er en flåt egentlig for en størrelse? Flåten er en lille mide, som lever af at suge blod. Der er mange mennesker, der fejlagtigt kalder den en tæge, men der er forskel på en tæge og en flåt. En tæge er et harmløst insekt, ligner en bille og har seks ben, mens en flåt har otte ben og er i familie med edderkoppen.

Flåten lever i skove og andre naturområder, hvor der er gnavere, fugle og rådyr. Så hvor der er skov, fugtige områder med højt græs, buske - der er der også flåter.

Hvordan kan jeg beskytte mig mod bid?

Den vigtigste forebyggelse er naturligvis helt at undgå flåtbid ved at sørge for, at flåten ikke kommer i kontakt med din hud. Skal du på tur udenfor brede stier og veje i skov, i højt græs eller hvor der er fugtige enge, så tag tøj på, der dækker huden.

Tag også støvler på og prop de lange bukser ned i strømperne. Du kan også tage noget lyst tøj på, så er flåten nemmere at få øje på. Tjek efterfølgende din hud for flåter og børst dem af, for det tager ofte noget tid for flåten at finde et passende sted at sætte sig fast.

Derudover er infektionsrisikoen meget lille inden for de første 24 timer, efter de har sat sig fast. Har flåten siddet længere tid, kan der være en lille risiko for smitte.

Flåten bider sig ofte fast der, hvor huden er tynd og fugtig, f.eks. lysken, knæhaser, armhulen, indersiden af albuen osv. Børn bliver oftest bidt på den øverste del af kroppen, så husk også at kontrollere hovedbund, hårgrænse og bag ørene.

Hvad gør jeg, hvis jeg er blevet bidt?

Hvis du er blevet bidt af en flåt, så få fjernet flåten hurtigst muligt. Du kan bruge en pincet eller en flåtfjerner, men du kan også fjerne den med neglene. Tag fat helt inde ved huden og træk flåten lige ud.

Lad være med at dreje rundt. Det kan ske, at der sidder en lille del af flåten tilbage i huden, men det skal du ikke bekymre dig om, for efter et par dage udskiller huden den selv.

Der kan godt komme en mindre lokal reaktion, da huden omkring bidet kan blive rød og irriteret, men det er ikke tegn på smitte.

Hvilke symptomer skal jeg være opmærksom på?

Du skal holde øje med, om du får et rødt, ringformet udslæt, som breder sig ud over bidstedet og om det vokser og bliver større end fem cm i diameter.

Udslettet hedder Erythema Migrans og er karakteristisk ved at være ringformet og kan blegne fra midten og ud. Udslettet kommer typisk 1-4 uger efter flåtbiddet. Det er den mest almindelige form for Borrelia-infektion.

Det kan også være, at du føler dig sløj og får feber. Får du således rødme på huden; Erythema Migrans eller andre symptomer i ugerne efter flåtbid, så skal du kontakte din læge.

Borrelia og TBE - hvad er forskellen?

Som tidligere nævnt er et flåtbid i sig selv ikke farligt, men flåten kan være smittebærer af bakterier eller vira, som kan overføres til mennesker. Dog er det kun mellem 10-15 procent af flåterne, der er smittebærere, og risikoen for at blive smittet med Borrelia efter et flåtbid er meget lav - omkring 2 procent.

Borrelia er en bakterie og årsag til den mest almindelige flåtbårne sygdom. Udover udslættet på huden kan denne sygdom i få tilfælde ramme menneskets centralnervesystem med symptomer på meningitis og udstrålende smerter.

Derfor er det også vigtigt, at du kommer i antibiotikabehandling, hvis du får du en Borrelia-infektion. Kommer du i behandling, bliver du rask igen.

Man har tidligere troet, at der kunne opstå kroniske følgetilstande til Borrelia-infektion, men det er ikke tilfældet. Det er ikke muligt at forebygge Borrelia med vaccine.

TBE (Tickborne Encephalitis) er en hjernebetændelse, som bliver udløst af et virus, der også overføres af flåter. Det er dog en langt mere sjælden sygdom end Borrelia. De fleste, der smittes, bliver ikke syge.

Enkelte får influenzalignende symptomer, og nogle få gennemgår alvorlige sygdomsforløb med tegn på hjernepåvirkning. TBE smitter ikke fra menneske til menneske.

Der har været tilfælde af TBE på Bornholm samt fra nogle få områder i Nordsjælland og på Falster.

TBE kan forebygges med vaccination.

Når lægebesøg er nødvendigt Kontakt din læge, hvis du oplever følgende symptomer efter et flåtbid:

- Erythema Migrans (rødt, ringformet udslæt)

- Almen utilpashed efter erkendt flåtbid

- Udstrålende smerter mest udtalt fra nakke/skulderåg og hovedpine efter erkendt flåtbid.

Myter om flåter - fup eller fakta?

En god måde at fjerne flåten på er at komme smør eller margarine på den

FUP. Fedt kvæler flåten og kan få den til at "kaste op", altså tømme mavens indhold ind i huden, og det kan øge risikoen for at blive smittet med Borrelia. Brug en pincet, en flåttang eller neglene til at fjerne flåten.

Er man blevet bidt af en flåt, er en antibiotikakur altid nødvendig.

FUP. Det er kun 10-15 procent af flåterne, der bærer Borrelia, og det er kun en del af de flåter, der bærer bakterien, som overfører den ved et bid. Den generelle anbefaling er, at et flåtbid skal behandles, hvis du får symptomer. Et symptomfrit bid kræver ingen behandling.

Flåten kan sidde på dit kæledyrs pels og flytte sig til dig.

FUP. Har du hund eller kat, så ved du nok godt, at de let samler flåter op i græs og buskadser. Men der er ingen grund til at bekymre sig. En flåt, der allerede har sat sig fast på et dyr, løsner sig ikke og flytter over på et menneske.