"Det her er en familie, som kæmper med næb og klør for at holde sammen. Jeg kan godt forstå, at de er udmattede. Det her er ikke rimeligt,? siger Jeanne Toxværd (Enh.), som vil drøfte sagen med borgmester Michael Fenger (K). Arkivfoto

Desperat families opråb: "Deres sag er rystende læsning"

Jeanne Toxværd, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten, er gået ind i sagen om Milan Pasztors specialskoletilbud

Villabyerne - 23. september 2021 kl. 09:00 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Som kommunalbestyrelsesmedlem tikker der ofte mails ind fra frustrerede borgere. Nogle mails kan man ikke give slippe på, fortæller Jeanne Toxværd, som er medlem for Enhedslisten. Mailen fra Milans forældre, Emilie og Mikkel Vedel, var en af dem.

"Det var tydeligt, da jeg læste mailen, at de havde det meget skidt og var voldsomt bekymret for deres søn, der har infantil autisme. De mente ikke, at de havde fået det skoletilbud, som matchede hans behov. Jeg får desværre mange mails af den kaliber. De fortalte om deres dagligdag med Milan og deres kamp for ham. Jeg må ærligt indrømme, at deres sag er rystende læsning. Stort set samtlige eksperter udtaler sig omkring Milans behov, men jeg kan ikke få øje på, at skolevisitationen har kigget på den foreliggende dokumentation, da de valgte Søgårdsskolen. Og så kan jeg læse om et forløb, hvor forældrene hverken er blevet set eller hørt af Gentofte Kommune. Det lyder for mig som om, at det er Milan, der skal passe ind i et tilbud frem for at finde et tilbud, som passer til ham," siger Jeanne Toxværd.

Gambler med trivslen Hun er nervøs for, at konsekvensen bliver, at Milan bliver holdt hjemme, fordi hans forældre ikke ønsker at gamble med deres barns trivsel.

"Som kommune er vores fornemste opgave at lytte til forældrene. De mennesker, vi møder i vores forvaltning, skal føle sig respekteret og lyttet til. Og forældre til et handicappet barn skal ikke opleve at få beslutninger tvunget ned over hovedet på sig. Når man er forældre til et barn med handicap, er der tale om en livslang krise, og som kommune er det vores opgave at sørge for, at der er nogle rammer, hvor forældre og børn føler, at de bliver rummet," siger Jeanne Toxværd.

Hun mener, at det i sidste ende bliver dyrere for kommunen, hvis de ignorer eksperternes udtalelser.

"Det står på hveranden linje i Milans sag, at det her går galt, hvis man ikke investerer i at give det rigtige tilbud. Og den finder man ved at indgå i en respektfuld dialog med forældre og eksperterne. Det her er en familie, som kæmper med næb og kløer for at holde sammen. Jeg kan godt forstå, at de er udmattede. Det her er ikke rimeligt," siger Jeanne Toxværd.

Hun har et snarligt møde med borgmester Michael Fenger (K), hvor de bl.a. skal tale om de høje omgørelsesprocenter i Ankestyrelsen, men hvor hun også vil bringe Milans sag med til bordet.

