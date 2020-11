Flere borgere i Gentofte vælger højtlæsning til. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Maridav/Maridav - stock.adobe.com

Derfor er udlån af lydbøger i Gentofte næsten fordoblet

På et år er udlån af lydbøger på Gentoftes biblioteker steget med 79 procent. Leder af Kultur & Bibliotek i Gentofte Kommune, Thomas Angermann, ser flere årsager til den stigning

21. november 2020
Af Kathrine Albrechtsen

Flere og flere Gentofte-borgere finder deres høretelefoner frem og trykker på play, når de skal fordybe sig i en ny bog.

Udlån af lydbøger lå i 2. kvartal i 2019 på 10.288. Et år efter er det steget til 18.415, hvilket er en stigning på 79 procent.

Leder af Kultur & Bibliotek i Gentofte Kommune, Thomas Angermann, ser flere årsager til stigningen. Forårets corona-nedlukning har lidt af æren, men kan ikke tage den hele, da Gentoftes biblioteker også er blevet bedre til at synliggøre tilbuddet.

"Og så har den teknologiske udvikling i samfundet især hjulpet lydbøger frem, hvor flere har smartphones, som gør det nemt at tilgå en lydbog," siger Thomas Angermann, som i takt med interessen for lydbøger også har forhandlet gode aftaler med forlagene, hvilket betyder, at tjenesten får flere titler.

En hjælpemotor Thomas Angermann ser flere fordele ved lydbøger, som man kan lytte til, når man enten cykler, vasker eller stryger. Dog indskyder han, at en undersøgelse i Sverige viser, at de fleste ikke foretager sig andet end at sidde og lytte.

"Fordelen ved lydbøger at, de kan være en hjælpemotor til at læse. Især for folk som enten er ordblinde eller ikke læser så ofte. Ulempen er oplæseren, som nogen kan stå helt af på. Nogle kan godt lide, hvis oplæseren ændrer sin stemme undervejs, mens andre vil have det helt simpelt," siger han.

Bliver den her stigende tendens på bekostning af den fysiske bog?

"Det tror jeg ikke. Der er ret store omkostninger ved at få indlæst. Det er faktisk billigere at trykke en bog i forhold til at indlæse og producere en lydbog. Det betyder, at de bøger, som udkommer som lydbøger skal appellere bredt. Smalle bøger udkommer derfor ikke som lydbog. Det skal vi have for øje som folkebibliotek, så vi ikke bare omlægger alt til lydbøger. For selvom der er en stigende interesse for lydbøger, må det ikke skubbe den smalle litteratur ud. Det er en mekanisme, som vi er meget opmærksomme på," siger Thomas Angermann.

Selvom lydbøger oplever en stigning, så påvirker det ikke udlån af de fysiske bøger, fortæller Thomas Angermann. Selvfølgelig blev det berørt under forårets corona-nedlukning, hvor bibliotekerne måtte lukke, men til gengæld steg udlån af e-bøger drastisk med 7.379 i 2. kvartal i 2019 til 20.953 på et år, hvilket er en eksplosiv stigning på 184 procent.

Derimod er der et fald i udlån af musik, film og fysiske lydbøger samt spil, hvilket hænger sammen med, at de nu kan tilgås på digitale platforme.

Nye medievaner Over kort tid er der opstået nye medievaner hos danskerne; podcast, streamingtjenester med serier og film samt sociale medier som Instagram og Facebook. Alle platforme, der tager tid og opmærksomhed fra at fordybe sig med en god bog.

Tror du, at læsevaner og læsehyppighed kan gå hen og blive udvandet med de nye medievaner?

"Hvis jeg kigger på tallene, er det ikke det, jeg ser. Læsning har det godt. Men jeg kan også se, at ens kulturforbrug kan gå mange veje i dag. Vælger man at binge-watche en serie på Netflix (at se flere afsnit i træk red.) eller vælger man en lydbog, som tager stort set samme tid? Der er vi potentielt udfordret. Derfor bliver jeg glad, når jeg ser på antallet af udlån, at læsningen har det godt, som netop er vores kerneopgave at fremme som folkebibliotek," siger Thomas Angermann, som gerne vil slå et slag for, hvad litteraturen kan i forhold til en serie.

"I litteraturen skaber du dine egne oplevelser, og hvis du vælger selv at læse, skaber du også din egen læserytme. I forhold til en serie på Netflix bliver du en del af fortællingen på en anden måde, fordi du selv skaber billederne, og på den måde bliver læsningen en individuel oplevelse. Det tror jeg stadig, at man har brug for i dag."