Se billedserie Gentofte Jazzklub blev stiftet i marts 2019. Nu har den 334 medlemmer. Foto: Gentofte Jazzklub

Send til din ven. X Artiklen: Der var plads til jazz i Gentofte: Swingende klub fylder 1 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der var plads til jazz i Gentofte: Swingende klub fylder 1 år

Siden Gentofte Jazzklub så dagens lys sidste år, er foreningen kun vokset, og det er visionerne også

Villabyerne - 29. februar 2020 kl. 10:37 Af Signe Haahr Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der dukkede 200 mennesker op til den allerførste koncert, og medvinden stilnede ikke i månederne, der fulgte. Folk strømmede til den nystiftede forening Gentofte Jazzklub. Og her et år efter de første toner blev slået an, ligger medlemstallet på 334. "Det er gået overvældende godt. Vi er vokset ganske hurtigt og betydeligt. Tilslutningen til vores koncerter har været stor, og vi har fået masser af hjælp på vejen og støtte fra kommunen. Det er gået ret smertefrit faktisk," fortæller klubbens forkvinde Mette Marie Bjerager.

I 2019 arrangerede Gentofte Jazzklub ti koncerter og etablerede en base i Byens Hus på Hellerupvej. Det er klubbens målsætning at udbrede kendskabet til og glæden ved jazz, for det er en helt særlig musikgenre, der fortjener opmærksomhed, mener Mette Marie Bjerager:

"Jazz er en øjebliksoplevelse. Der er så meget kommunikation mellem musikerne, så meget humor og lethed og leg og alvor. Det swinger jo bare, og for det meste gør det én i rigtig godt humør."

Ikke kun for gråhætter Indtil videre har stolerækkerne til Gentofte Jazzklubs koncerter hovedsagligt været besat af borgere på plus 55 år. Det er en af klubbens udfordringer at tiltrække en yngre målgruppe.

"Vi har blandt andet taget kontakt til Gentofte Musikskole for at etablere et samarbejde med dem. For vi vil gerne have fat i de unge," siger Mette Marie Bjerager og slår fast med smil i stemmen:

"Så det bliver en jazzklub, der ikke bare er for gråhætterne."

Af andre ambitioner fortæller hun, at man vil gå efter at få endnu flere internationale jazznavne til at gæste Gentofte.

En række koncerter er allerede sat i 2020-kalenderen, og kunstnerne tæller blandt andre Sinne Eeg, Bobo Moreno, Bo Stief og Billy Hart.

Men inden inviterer Gentofte Jazzklub til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts kl. 19 i Byens Hus på Hellerupvej 24.

Det lokale orkester No Problem Jazz Quartet afslutter generalforsamlingen.

Koncerten er gratis for medlemmer.