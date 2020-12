Der tændes lys i Mindelunden juleaften

I øjeblikket er der ekstra god grund til at tænde et lys i mørket. Det gøres der heldigvis igen i Mindelunden den 24. december, men ceremonien er aflyst

Her kom dem, som ville mindes de personer, som alle havde mistet livet i kampen for et frit Danmark. Mange af de fremmødte kendte en eller flere af de personer, som lå begravet i Det Store Gravfelt - her lå en søn, far, onkel og/eller ven.