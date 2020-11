Der hentes igen affald i Gentofte

Har skraldet efterhånden hobet sig op, så er der godt nyt. Fra idag fredag bliver der nemlig hentet skrald igen. Men plejer du at få hentet skrald om torsdag må du vente en hel uge.

Storskrald, haveaffald og det genanvendelige affald hentes efter den faste rute. De steder, hvor der pga. strejken ikke er hentet affald, tømmes der så hurtig som muligt. For at indhente det forsømte, afhentes der også affald hen over weekenden.