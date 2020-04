Se billedserie Følg regnbueruten og bliv i lidt bedre humør. Foto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Der er håb for enden af regnbuen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er håb for enden af regnbuen

Måske er du en af de seneste dage på en gåtur i Gentofte stødt på en regnbue på fortovet, eller i et vindue du passerer. En lille hyggelig farvestrålende hilsen midt i alle de triste nyheder

Villabyerne - 07. april 2020 kl. 07:05 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunstnerne bag 55 af regnbuerne på byens fortove er Kristina Kunz Kharazmi og hendes to børn, Izabella på 7 og Alexander på 9 år.

Familien har tidligere boet i USA, hvorfra fænomenet angiveligt udspringer, men i disse dage går det hele verden rundt. Lidt ligesom initiativet med at klappe ad sundhedspersonalet eller synge fra altanerne for at holde modet oppe.

Kristina Kunz Kharazmi syntes regnbuejagten var en god, konkret idé. Noget meningsfuldt at tage sig til på de daglige gåture i kvarteret.

"I de her dage går vi jo hele tiden rundt i det samme område, og det er hyggeligt at have noget at kigge efter, og det er også hyggeligt at have noget at tage sig til."

Optimistisk skattejagt De har selv lavet en rute, hvor man kan fange regnbuer. Det har været et godt fælles projekt, og de håber på, at de med deres initiativ kan være med til at glæde børn og voksne, der kan følge de fine regnbuer og små optimistiske budskaber på ruten. F.eks. 'Det bliver godt igen'.

"Når vi er ude at tegne regnbuer, har vi fået masser af positive tilbagemeldinger fra forbipasserende. Vi har selvfølgelig også selv sat en regnbue i vinduet og opfordret Izabellas og Alexanders venner til at gøre det samme," fortæller Kristina Kunz Kharazmi.

Selv har de fundet et par stykker i lokalområdet, én på Ordrupvej og én på Skovgårdsvej, men de håber på, at endnu flere vil være med til at bidrage til regnbuejagten og sætte en regnbue i vinduet, så vi på den måde kan være fælles om noget hver for sig.

Fang regnbuen Skulle man have lyst til at gå på jagt efter Izabella og Alexanders regnbuer, så findes de på:

Kratvænget, Skovgårdsvej, skovstien mellem Kratvænget og Klampenborgvej mod Ordrupgaard, Vilvordevej, Mosehøjvej, Berlingsbakke mod blind ende og videre mod Skovgårdsvej, Skovgårdsvej, Hegelsvej, Ørnekulsvej, Holmegårdsvej, Social foodies (Ordrupvej), Kirsten Piils Vej, Schimmelmansvej og tllbage til Ørnekulsvej.