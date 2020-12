Se billedserie Elever fra Øregård fik etableret et studie,så deres kammerater, selvom de var hjemsendt, kunne tage del i Verdensmålsugen og lytte til og stille spørgsmål til de indbrudt foredragsholdere. Foto: Øregård Gymnasium

Der er andre udfordringer i verden end corona

Galoperende smittetal betyder endnu engang, at Gentoftes gymnasieelever er sendt hjem. Alligevel insisterer elever og lærere på, at de vil både undervise - og undervises i FN's 17 Verdensmål

Da statsminister Mette Frederiksen mandag den 7. december valgte at lukke store dele af landet ned igen, blev gymnasieelever sat overfor endnu en udfordring.

"Med et krav om mere eller mindre øjeblikkelig virtuel undervisning, blev vores håb om en gennemført traditionel Innoweek med fokus på FN's 17 verdensmål, besøgende oplægsholdere, politikere og iværksættere, som skal dele deres viden om verdens brændpunkter for gymnasieeleverne sat på spil," fortæller Ella Louise Heiberg og Villads Blom Rossel, der begge er elever på Øregård Gymnasium.

Men i stedet for mentalt at gå tidligt på juleferie, besluttede eleverne at tage udforringen op og være med til at udvikle en online model for temaugen.

Øregårds Verdensmåls-uddannelse Den 1. januar 2016 trådte FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i kraft. Med verdensmålene forsøger FN at få verdens lande til at sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030. Verdensmålene er ambitiøse og bæredygtighed handler derfor om klima, miljø, fattigdom, ulighed, krig og konflikt. For de kan ikke adskilles, og FN's 193 medlemslande har b.la. forpligtet sig til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse, bedre sundhed til alle og mere bæredygtighed økonomisk vækst.



262 elever i 2.g på Øregård Gymnasium er den seneste uge blevet uddannet i FN's 17 verdensmål. Det sker i samarbejde med FN samt forskellige forskere, virksomheder, idémagere, iværksættere og dokumentarister. Livestreaming Ella Louise Heiberg og Villads Blom Rossel var en del af kommunikationsgruppen og fik etableret et studie på gymnasiet, hvor de kunne tage imod og interviewe de oplægsholdere, politikere og forfattere, der i ugens løb skulle have optrådt på den store scene i aulaen.

"Vi har bl.a. haft besøg af Emma Holten, der fortalte om ligestilling, krænkelse og verdensmål nummer fem, altså ligestilling mellem kønnene," fortæller de to elever.

Emma Holten gik live over Øregård Gymnasiums Facebookside, hvorfra hun blev livestreamet ud til samtlige gymnasieelever. For hende var det også en anden oplevelse.

"Jeg savner interaktionen med de elever, jeg holder foredrag for. Altså at se deres reaktioner på det, jeg siger, men det er jo godt, at vi kan gennemføre foredraget, selvom vi er lukket ned. Blandt andet kunne eleverne stille spørgsmål via messenger," fortalte Emma Holten efterfølgende.

For eleverne kan det være vanskeligt at bevare motivationen. Det kræver, at de virkelig tager ansvar for deres egen læring. For der er mange adspredelser hjemme, der let kan forstyrre.

I den forbindelse synes Villads Blom Rossel faktisk, at lærerne fortjener ros for at hjælpe med at holde moralen oppe.

"De er blevet meget bedre til online undervisning sammenlignet med i marts, fordi de har reduceret lektiemængden og generelt bare er blevet bedre til at undervise på en anden måde. Det fungerer med den virtuelle undervisning, men jeg savner den optimale løsning, hvor man også har det sociale med," siger Villads Blom Rossel

Ugen sluttede fredag i sidste uge af med, at eleverne pi­­tche­de deres verdensmålsideer for et dommerpanel.

Ella Louise Heiberg og Villads Blom Rossel synes coronakrisen har fået dem til at tænke mere innovativt.

Ved at livestreame interviewene med den seneste uges gæster og undervisning har de gjort Verdensmålsuddannelsen tilgængelige for alle, og derved bidrager de til FN's 4. verdensmål "at give alle ret til kvalitetsuddannelse og fremme alles lige muligheder for livslang læring".

Skulle der sidde nogen, der har lyst til at blive lidt klogere på FN's Verdensmål, så kan man se livestreamingerne fra Øregård Gymnasium på Facebook Øregård.

