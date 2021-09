Der er foreløbig sat fem el-løbehjul op på Hellerup Station, og snart kommer flere til. Pressefoto

Denne by får nu glæde af el-løbehjul

På Hellerup Station har virksomheden Voi nu opsat fem el-løbehjul. Det sker i et pilotprojekt med Gentofte Kommune, der håber, løbehjulene vil understøtte den grønne omstilling og give flere transportmuligheder

Villabyerne - 01. september 2021

På meget kort tid kom el-løbehjul på alles læber, da de med ét dominerede bybilledet i København.

Opmærksomheden centrerede sig om hasarderet kørsel, havarerede løbehjul og hæslige parkeringer, og Københavns Kommune endte med at forbyde udlejning af el-løbehjulene i Indre By og flere af brokvartererne.

Nu kommer de motoriserede løbehjul for første gang til Gentofte Kommune, og her satser man på, at oplevelsen bliver anderledes positiv.

"Det kommer som en udløber af opgaveudvalget om fremtidens transport i Gentofte, hvor vi så på den nuværende infrastruktur og mulighederne for at følge med udviklingen. Vi vil gerne lave et mere effektivt trafikknudepunkt på Hellerup Station, og her fandt vi sammen med borgerne ud af, at det skulle være lettere at kombinere flere forskellige transportformer. Det er løbehjulene med til. De understøtter også den grønne omstilling med CO2-neutral kørsel, og derfor er vi glade for, at de nu kommer til Hellerup Station," siger Karen Riis Kjølbye (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Det er firmaet Voi, der i første omgang har sat fem el-løbehjul. Siden vil de sætte flere op, og samarbejdet med Gentofte Kommune i et pilotprojekt omfatter tilladelse til 35 løbehjul frem til den 22. november i år, hvor der skal evalueres på brug og gener.

Karen Riis Kjølbye kender også selv til historierne fra el-løbehjulenes indtog i København, men hun føler sig overbevist om, at det bliver anderledes i Gentofte.

"Vi ved, at der var problemer med ulykker, og at de blev smidt rundt omkring, og antallet 35 er selvfølgelig også afstemt med, at det skal håndteres på en hensigtsmæssig måde. Vi synes ikke, vi kan sige nej til el-løbehjul, for det er en transportform, der er kommet for at blive. Det vil vi også tilbyde borgere i Gentofte, og jeg synes, vi kan tage vare på det, og jeg tror på, det kan gøres på en måde, der ikke generer," siger hun.

Mulighed for straf Karen Riis Kjølbye mener, problemerne især skal undgås ved at påvirke folks adfærd og eventuelt med skiltning, og så fremhæver hun, at operatøren, Voi, har mulighed for at straffe dårlige parkeringer og kan se, hvis et løbehjul ligger væltet.

Hun peger også på, at Gentofte Kommune har udpeget steder, hvor man ikke må parkere sit løbehjul.

"Parker, havnefronter og visse dele af Strandvejen er no parking-zones. Så ligger ansvaret for orden hos operatøren, og de følger det nøje. Gentofte-borgere, der oplever, at der står et løbehjul i vejen, kan kontakte Voi direkte," siger hun.

For at aflevere løbehjulene efter endt lån, skal man tage et billede af sit parkerede løbehjul. Udover de forbudte områder er der dog ikke specifikke krav til, hvordan man skal parkere. Om det skal være ved et cykelstativ, eller om det må være på fortovet.

"Man sætter jo heller ikke sin cykel på tværs af fortovet, men man kan godt parkere den pænt i siden. Det er udgangspunktet," siger Karen Riis Kjølbye.

Også hos Voi, der glæder sig over samarbejdet med Gentofte Kommune, har man fokus på parkering.

"Vi er fast besluttede på at vise borgerne i Gentofte Kommune, hvordan vores el-løbehjul kan integreres i byen på en positiv og bæredygtig måde. Vi er eksempelvis meget opmærksomme på parkeringen af vores løbehjul, som aldrig må ligge og flyde i gadebilledet," siger Julie Blom Hansen, senior operations manager i Voi.

