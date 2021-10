Tre seje GSK-svømmere ved junior-EM i havlivredning - fra venstre Viola Dermuth, Max Udar og Stella Dermuth. Privatfoto

Den for mange ukendte disciplin er meget mere end en sportsgren

I september deltog tre Gentofte-svømmere i junior-EM i udendørs konkurrencelivredning

Villabyerne - 13. oktober 2021 kl. 16:17 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

At de seje GSK-svømmere høster hæder i bassiner og svømmehaller, er de fleste bekendt, men at havlivredning nu også er en disciplin, man skal notere sig, var Villabyernes sportsjournalist ikke helt opdateret på.

Ej heller, at tre Gentofte-svømmere for nylig deltog i junior-EM i udendørs konkurrencelivredning - og tilmed klarede sig ret godt.

Men heldigvis fik han nys om, at konkurrencelivredning er et ganske glimrende supplement til konkurrencesvømning. Og at det er en historie, der holder vand.

Det fortalte Stella Dermuth og Max Udar til Villabyernes udsendte et par uger efter EM-stævnet, der foregik i Spanien. Stella og Max var til deres første internationale livredningsstævne, mens Viola Dermuth, som om lørdagen var fraværende, havde deltaget to gange tidligere.

Det var de to debutanter, som satte ord på begivenheden og om, hvorfor de startede på det.

To passionerede livreddere Begge kunne fortælle om en svømmetræner i klubben, der havde foreslået dem det, og de to 15-årige svømmere, der begge også er ret skarpe i bassinet, tænkte kun kort tid over, om det kunne være noget for dem.

Og siden har det taget fart for dem begge, for der er bogstavelig talt 'et hav' af muligheder i sporten, som ret beset er meget mere end en sport. For man kan redde liv.

"Det er fedt at begynde på en ny sport uden nødvendigvis at være et kæmpetalent fra start," indleder Stella Dermuth. Max Udar nikker og supplerer, at han finder livredning meget inspirerende.

Og så er de selvfølgelig begge godt klar over, at de med deres fine tilgang til sporten ultimativt kan redde liv. Men at vand ikke bare er vand, oplevede de på egen krop på en spansk strand.

Det forklarer Stella Dermuth sådan:

"I Spanien var det meget spændende at afprøve vores viden, for der er stor forskel på vand. Ja, man skal jo lære at aflæse vandet," fortsætter hun, som også observerede, at der var forskellige måder at udøve sporten på, alt afhængig af, hvor i verden, man kommer fra.

De to har allerede begge bevist, at de kan mestre både board og kajak, lige som livreddende førstehjælp også indgår i paletten, man skal kunne mestre og som de er gode til. Og derfor havde de kvalificeret sig til EM i Spanien.

Kuffert fuld af erfaring Og det var også derfor, at de - samt Viola Dermuth - kunne rejse hjem med kufferten fyldt med lærerige oplevelser og erfaring. Stella Dermuth og Max Udar klarede begge deres første EM rigtig flot; Stella blev nummer 14 i 'Surface', og Max fik en flot 8. plads i 'Beachflags'.

Begge svømmere er klar til at "betale tilbage" til klubben, for begge vil gerne prøves af i praksis som frivillige junior-livreddere, når der igen til sommer er livreddere på de danske og også lokale strande.

Svømmernes præstationer er ikke gået Gentofte Svømmeklubs opmærksomhed forbi, og der glæder man sig meget til at følge med i livredningen fremover. Og måske ser vi også et par Gentofte-svømmere på startlisten til VM næste år.

Endda kan havlivredning blive en OL-disciplin i Sydney Australien i 2032, og hvem ved, om ikke et par lokale svømmere på det tidspunkt er så skarpe på sporten, at de ender med at repræsentere Danmark i en måske anderledes sportsgren, men også en sportsgren med et livgivende fokus.

Stella og Max er i hvert klar til at drømme stort.

