Den ene af ugens læsere anbefaler stort værk om et af de mest berømte slag i USA

Lise Ringhof og Erik Valeur, 57 og 65, aktuelle med 'Det er de oprørske der svigter' - 2. bind i fortællingen om slægten Brinch.

Hvilken roman har I sidst læst?

Lise: "Min sidste roman var Cecilie Grønlunds bog 'Døgnåben' - det er måske nok en bog for en lidt yngre målgruppe, men da vi i bind tre skal beskrive ungdommen, så tænkte jeg, at det var en god start. Den handler om en ung kvinde, der bruger for megen tid på de sociale medier og på at jagte sin eks, samtidig med at hun ikke kan finde sine egne ben at stå på."

Erik: "Jeg har lige genlæst John Steinbecks 'Øst for paradis', som er en ægte bålfortælling med tæerne helt nede i mulden og duften af de store vidder og det salte hav, hvor slægter lever og dør."

Hvem er jeres favoritforfatter?

Lise: "Der er ikke bare én, men flere. Da jeg var yngre, var det Hemingway, jeg læste igen og igen - og nu, når jeg har fri til at læse, prøver jeg at finde forfattere, jeg ikke kender - eller bøger, andre har anbefalet. Jeg kan bedst lide at læse bøgerne på tryk, men på en togrejse fra Valby til Esbjerg forleden lyttede jeg til 'Jeg tog ned til bror' af Karin Smirnoff, og den var oplæst så godt af Helene Egelund, at jeg straks måtte lytte til den næste roman af Karin Smirnoff."

Erik: "Siden en gammel dansk­lærer åbnede mit blik for litteratur - i syvende klasse - har jeg haft et særligt forhold til Henrik Pontoppidan, som jeg ofte genlæser, bind for bind - med min yndlingsbog 'Fra hytterne' liggende øverst på natbordet. Ikke mindst for sprogets skyld."

Hvad er jeres favoritgenre?



Lise: "Jeg har ikke nogen favoritgenre - det kan gå fra 'Ringenes herre' til rejseskildringer af Thomas Boberg."

Erik: "Jeg har en særlig svaghed for astro- og partikelfysik - altså videnskabelig litteratur - gerne på engelsk, og jeg har lige sideløbende med læsning af Steinbeck i dagtimerne valgt 'Hiding in The Mirror' af Lawrence M. Krauss som en lige så storslået fabel om det indre og ydre rum til godnatlæsning."

Har I nogensinde opgivet en bog?

Lise: "Jeg er lidt flov over at indrømme, at jeg engang stoppede med at læse John Irvings 'Enke i et år' - jeg husker ikke, om det var, fordi jeg ikke kunne lide den, eller om jeg bare kom væk fra den, fordi jeg ikke havde tid til at læse."

Erik: "Sjovt nok har jeg også opgivet en Irving, der ellers havde en ret fængende titel: 'Sidste nat i Twisted River' - men i øvrigt er jeg ret rå og har derfor lagt mange bøger fra mig gennem tiden."

Hvilken bog vil I anbefale andre læsere?

Lise: "Det ville være dumt ikke at anbefale vores egen fra sidste år 'Det er de danske som flygter' - og vores helt nye, som er nummer to i slægtsserien om familien Brinch: 'Det er de oprørske der forsvinder' - hvor vi sætter ungdomsoprøret i et helt nyt, skarpt lys - så det gør jeg!"

Erik: "Eftersom Lise lige har gjort dét, kan jeg tilføje en lidt ældre læseoplevelse til en forhåbentlig lang indian summer den kommende tid - nemlig det fantastiske værk af den amerikanske historiker Stephen E. Ambrose om 'Crazy Horse and Custer' - de to krigere, som på deres vis førte Amerika fra de vidtstrakte prærier og frem til det USA, vi kender i dag - her i en detaljeret, fascinerende parallelbeskrivelse af to mænd og to verdener, som kolliderede."

Man kan møde makkerparret Lise Ringhof og Erik Valeur 4. november kl. 18 på Ordrup Bibliotek.

