Den Røde Cottage er genåbnet - nu med vinbar

Og gæsterne er heldigvis sultne. Restauranten melder om udsolgt den første uge

Hvad mon de laver bag de lukkede døre? Onsdag åbnede Den Røde Cottage igen efter ni ugers nedlukning. Det var samtidig premieren på et nyt vinøst tiltag.

"Vi har jo haft lidt mere tid end normalt under coronakrisen. Den har vi brugt på at gå vores koncept efter i sømmene og tænke i fornyelse og muligheder. Og for at åbne restauranten for et nyt og lidt anderledes publikum, har vi investeret i at bygge en vinbar i forlængelse af den ene terrasse. Så det bliver spændende igen at slå dørene op til Cottagen," siger restauratør Simon Lerche i en pressemeddelelse.

Sultne på madoplevelser Det kræver ikke reservation at nyde et glas vin, øl eller cocktails i baren, der også kan præstere en lille menu med delbare snacks. Til gengæld er det en god idé at planlægge frem i tiden, hvis man vil spise i restauranten. Her er optaget en uge frem.

"På åbningsdagen er vi fuldt booket i restauranten. Vi fornemmer helt klart, at folk er sultne på madoplevelser og på igen at komme ud og blive forkælet," fortæller restauratøren, der har fået udskudt en del selskaber til efteråret, men alligevel ser positivt på fremtiden.

Krisen koster, men... "Det er klart, at coronakrisen også har kostet os en masse penge. Men vi forventer at klare os nogenlunde igennem 2020 og så genoptage vores positive fremgang allerede næste år. Vi håber og tror, at vi fortsat kan tiltrække alle dem, der før krisen var ude efter en stor spiseoplevelse. Samtidig kan vi med vores nye vinbar appellere til dem, der lige vil slå vejen omkring Den Røde Cottage for et køligt glas vin og en snack," siger han.

Simon Lerche overtog i marts 2018 Den Røde Cottage med ambitioner om at videreføre og gradvist forny formlen, der har sendt restauranten op på listen over landets bedste restauranter. fsp