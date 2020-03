Deltag i Villabyernes optimistiske tegnekonkurrence

Hvad skal jeg laaaave… Jeg keeder mig… Det behøver du ikke mere. Vi har nemlig en god ide.

Fat farveblyanterne og tegn et mesterværk. Måske bliver du den heldige vinder af et fantastisk flot påskeæg.

Lad dig inspirere af foråret, 'coronatid' med familien, samfundssind eller påske.

Vi håber på at kunne samle et helt galleri af flotte tegninger.

I næste uger prøver vi at udvælge den bedste, og ud over æren sætter vi et flot påskeæg på højkant.