Debat: Min farmor på 95 er for ung til at komme på plejehjem ifølge Gentofte Kommune

Villabyerne - 21. juni 2021 kl. 08:41 Af Line Schmidt, Holmevej 5, Virum

Min farmor på 95 er for ung til plejehjem. Ja, du læste rigtigt, der står 95 år.

Hun blev født i 1926 og nærmer sig efterhånden 100 år. Den alder når man ikke uden visse skavanker, og hun er da også både blind og halvt døv og ikke så stabil på fødderne, som hun har været.

Derfor har hun og hendes børn i fællesskab valgt at indstille hende til en plejehjemsplads i Gentofte.

Når man er 95 år og blind, svagt gående og svagt hørende troede vi selvfølgelig, at man var selvskrevet til en plejehjemsplads, men sådan skulle det ikke være - ikke i Gentofte, hvor der ikke er råd til omsorg.

Min farmors nærmeste familie mandsopdækker hende mere eller mindre for at sikre sig, at hun har det bedst muligt.

Det betyder, at der er takket nej til en række tilbud om hjælp i hjemmet. Dette var begrundelsen for, at visitationen ikke endte med et tilbud om plejehjemsplads.

Som pårørende er vores bekymringer, hvornår hun falder og ikke kan komme op, hvornår hun forvolder vandskade i sin ejendom eller endnu værre, en brand.

Hun har daglige besøg og opmærksomhed, men der er nødvendigvis stunder, hvor hun må være alene.

Derfor havde vi forventet, at der kunne blive tale om pleje til en livslang Gentofteborger, så hun og hendes familie kunne være trygge, og så besøg kunne handle om samvær og ikke praktik.

Sådan skulle det ikke være, ikke for en svagtseende på 95, ikke i Gentofte, det er der ikke råd til!

Svar fra udvalgsformand Svar fra Bente Frimodt-Møller, formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i Gentofte Kommune:

Kære Line Schmidt

Jeg har fuld forståelse for, at det er en vanskelig situation, din familie er i, og det er dejligt at læse, hvordan I som familie drager omsorg og støtter op om din farmor.

Vi kan naturligvis ikke sagsbehandle her i avisen, men jeg kan fortælle, hvad der ligger til grund for, om en borger kan få tildelt en bolig på et plejehjem.

Borgere kan søge en plejehjemsbolig, hvis de ikke længere kan klare sig i hjemmet. Det kan være på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktion, svækkelse eller sygdom.

I forbindelse med ansøgningen vil en sundhedsfaglig medarbejder besøge borgeren i hjemmet og tale om ønsker og behov og om, hvad der er svært i hverdagen i boligen. Medarbejderen laver en faglig vurdering af, om borgeren kan blive i egen bolig ved at få hjælp i hjemmet, hjælpemidler eller genoptræning, eller om borgeren skal have tildelt en plejebolig.

Alder, diagnoser og økonomi er ikke kriterier for at blive tildelt en plejebolig. Hvis en borger har fået afslag på at få tildelt en plejehjemsbolig, er der selvfølgelig mulighed for at få sagen revurderet.

Vi gør alt, hvad vi kan for at imødekomme alle borgeres ønsker, indenfor de regler og rammer, der er på området, og har stor forståelse for, at det kan være en meget vanskelig situation at stå i både for borgeren og de pårørende.