Se billedserie 47-årige Dean Strange fra Dyssegård har kastet sin kærlighed på gravelcykling, en hybrid mellem mountainbike og landevejscykling. Han står nu bag en tredages festival, der vil skabe skiferiestemning ved at kombinere cykling i naturen med lejrbål og underholdning i en camp. Pressefoto

Dean står bag ny cykelfestival, der kombinerer motion og kolde øl

På en terrængående cykel kan du få storslåede naturoplevelser i dit nærområde, mener Dean Strange fra Dyssegård, der er så begejstret for gravelcykling, at han vil arrangere en tredages festival med cykling, lejrbål og skiferiestemning

Villabyerne - 29. januar 2021 kl. 08:26 Af Joachim Christensen

Det var under et 600 kilometer langt ekstremcykelløb, hvor han var selvhjulpen og selvforplejende, at Dean Strange fra Dyssegård oplevede en fuldstændig følelse af frihed.

"Når du er ude i elementerne og har overnattet i skoven, så kan du ikke komme nærmere på, hvad jeg mener, er kernen af livet. Du er træt. Du er færdig. Men det føles stadig helt fantastisk at sidde på cyklen. Det er en frihed, jeg nærmest ikke kan huske i mit voksne liv. Vi går rundt og er lidt småstressede til hverdag allesammen, men den følelse, jeg stod med den dag, var på den totalt modsatte ende af skalaen. Det var de basale behov. Spis. Drik. Sov. Træd. Når livet bliver så simpelt, så kogt ned, så er det smukt," siger han.

Direkte oversat betyder det bare grus, men gravel er samtidig betegnelsen for en fremadstormende motionsform, der kombinerer det bedste fra landevejscykling og mountainbike. Dean Strange har kørt tusindvis af kilometer på sin terrængående gravelcykel, og nu vil han dele sin glæde med hele Danmark ved at arrangere Backlands, Skandinaviens første festival for gravelcykling.

Og ganske beroligende for læsere, der fik et skeptisk træk i øjenbrynene ved denne artikels indledning, så vil festivalen byde på en mere tilbagelænet tilgang til gravelcykling.

"Jeg har også været på gravelture, hvor vi overnattede på bed and breakfast og spiste på en lækker kro om aftenen. Der er ingen rigtig eller forkert. Backlands er den version, hvor man bliver lidt forkælet," siger han.

"Når du starter på gravel, så oplever du, at du kommer ud af en lille sti, og pludselig oplever du dit eget nabolag og Danmark fra en helt ny synsvinkel."





Dean Strange, initiativtager til ny gravelcykling-festival Et hemmeligt univers Da først Dean Strange prøvede kræfter med gravelcykling, faldt han pladask for det og muligheden for at komme ud i ny natur.

"I 2017 var det knapt nok dukket op. Jeg begyndte at køre ture med en kammerat, og jeg var totalt solgt med det samme. Det med at køre væk fra vejen og komme på lange, smukke ture i terrænet over grusstier - det er en nydelse at komme ud i naturen på en cykel, der er bygget til det," siger Dean Strange.

Når han er blevet fanget fuldstændig af gravelcykling, så fremhæver han selv, at det skyldes, at snobberiet fra landevejen og risikoen ved mountainbiking er fjernet, mens der stadig er plads til både at give den gas eller køre langsommere ture for at udforske.

Ved at komme væk fra de traditionelle asfaltveje og overbefolkede cykelruter på en cykel, der kan overkomme de fleste forhindringer, mener Dean Strange at kunne opdage nye ting om sit nærområde.

"Når du starter på gravel, så oplever du, at du kommer ud ad en lille sti, og pludselig oplever du dit eget nabolag og Danmark fra en helt ny synsvinkel. Det er som om, der findes en parallelverden ved siden af der, hvor du har boet i 10-20 år. Inde i skovene er der et helt Morten Korch-univers, hvor jeg har brugt tusindvis af timer, og min familie kender det slet ikke," siger han.

Og et udgangspunkt i Gentofte Kommune er slet ikke tosset, hvis man skulle få lyst til at udforske hovedstaden ad mindre kendte grusstier. Ifølge Dean Strange er det lidt af et mekka for gravelcyklister.

"Vi bor lidt i smørhullet, fordi Dyssegård er forbundet med så meget natur. Du kan køre ad Vestvolden mod Amager, over i Vestskoven og naturområdet Herstedhøje, du kan krydse over i Hareskoven og Jonstrup, der er meget gravel, og du kan også komme ud via Gentofte Sø til Dyrehaven og Rude Skov," siger han.

Forkælet festival Festivalen, som Dean Strange står bag sammen med to venner, bliver af den forkælede snarere end hæsblæsende slags, selv om der bliver rig mulighed for at skabe støvskyer på gruset.

Backlands, som festivalen hedder, finder sted i Odsherred til september og vil kombinere camplife med de sociale cykelture.

De sigter efter at skabe en stemning, der minder om skiferiens.

"Jeg er selv taget på Skanderborg Festival i mange år, og efter tre dage så er man helt smadret efter for meget alkohol, usund mad og dårlig søvn. Sådan har jeg det ikke med skiferie. Der er noget med at få rørt sig, man kommer ud og får dyrket motion, og så fortsætter snakken bare over en kold øl, og man går tidligt i seng, fordi man er træt," siger Dean Strange.

De laver ruter af forskellig længde og sørger ellers for både musik, mad og underholdning i lejren, hvor der også vil være talks, blandt andet om at være en god cyklist og passe på naturen.

Målet er at skabe det perfekte afbræk fra hverdagen.

"Vi vil skabe en antidagligdag, hvor tid forsvinder. Hvor man dyrker nogle analoge værdier sammen som at være i naturen og stirrer ind i flammerne med vennerne. Det er slow living," siger han.

Idéen til Backlands er kommet under coronakrisen, hvor cykelturene har været et tiltrængt livsbekræftende pust for Dean Strange.

Han gør sig forhåbninger om, at det vil være en tilbagevendende festival, der også snildt kan arrangeres alle mulige andre steder.

"Det er ikke bare en festival i Odsherred, men et koncept, der kan afholdes i hele verden og flere gange om året. Vi er allerede blevet prikket på skulderen af nogle i Piemonte, Italien, og der er også interesse i Sydsjælland og i Herning," siger Dyssegård-borgeren.

Er man blevet mere nysgerrig på gravelcykling, så kan et sted at starte være den podcast, Dean Strange også står bag sammen med Anders Milwertz.

Den hedder 'Balsam for sjælen - alt om gravelcykling'.

