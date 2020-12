De nye restriktioner har påvirket kirkernes aktiviteter

Tjek din lokale kirke for information. For mange af julens gudstjenester gælder det, at man skal have reserveret plads på forhånd. I Gentofte Kirke, Vangede Kirke og Helleruplund kan man bestille tid via hjemmesiden pladsikirken.dk. Du kan se hvilken tilmeldingsløsning, din kirke har, på kirkens hjemmeside.

Steff