De fem bedste film på Filmstriben i 2020

Filmstriben anbefaler denne gang fem film, som alle har bidraget til et virkelig godt år for bibliotekernes filmtjeneste

Villabyerne - 31. december 2020 kl. 11:49 Af Thomas Kastberg, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

Filmstriben har været vildt godt kørende i Gentofte i år. Samlet antal lån nærmer sig en fordobling i forhold til 2019, og der er rigtigt mange borgere, der har fået øjnene op for bibliotekernes filmtjeneste.

Årsagerne er nok coronaepidemien og en deraf øget medieomtale. Og ikke mindst filmene, hvor vi igen i år er blevet forkælet med den ene perle efter den anden. Vi har derfor udvalgt de fem bedste nyere film, der er lagt på sitet i løbet af 2020. Rigtig godt nytår.

5. 'Smerte og Ære', instrueret af Pedro Almodóvar

Drama fra Spaniens 70-årige stjerneinstruktør, Pedro Almodóvar. Den aldrende og smerteplagede filminstruktør Salvador Mallo (Antonio Banderas), befinder sig i en depressiv tilstand og karrieremæssig stilstand, da han bliver spurgt af det lokale cinematek, om han vil introducere sit nyrestaurerede hovedværk sammen med filmens hovedrolleskuespiller, Albert.

Albert introducerer Salvador for heroin, og hans nyopdagede sindstilstand (som samtidigt lindrer hans rygsmerter) får Salvador til at reflektere over sit liv. Bl.a. drømmer Salvador sig tilbage til barndommen med sin viljestærke mor (Penelope Cruz), mens et ulykkeligt homoseksuelt kærlighedsforhold fra 80'erne pludseligt banker på døren.

Afdæmpet og eftertænksom film i forhold til Almodóvars øvrige værker. Filmen, som er bygget op omkring flashbacks, hænger elegant sammen og har en humoristisk undertone.

En rørende, melankolsk og livsklog skildring af dét at blive ældre, om fortidens afhængighedsskabende spøgelser, og mere konkret om Salvadors dominerende og kritiske mor, hans homoseksualitet, stoffer, hans sårbarhed og ensomhed.

Banderas, i sin nok bedste rolle, vandt for bedste skuespiller i Cannes. Smuk fotografering, scenografi og brug af farver. Det er filmen, som Almodóvar i flere årtier har ønsket at lave, og som måske handler om ham selv.

Fra 2019, Spanien. 4. 'Burning', instrueret af Chang Dong-Lee

Da enspænderen Jong-su forelsker sig i sprælske Hae-mi, synes hans lykke at være gjort, men da hun efter et udlandsophold indleder et forhold til den mystiske playboy Ben, spidser situationen til.

Indledningsvist er der sødme over trekantsdramaet, men da Hae-mi pludselig forsvinder, tager dramaet en mere urovækkende drejning.

Umiddelbart er Jong-su uskylden selv, men også han har skeletter i skabet: Hans mor forlod familien på grund af farens voldsomme temperament. Jong-su har ikke set hende i 16 år, og faren sidder i fængsel for et voldeligt overfald.

Mødet med Hae-mi lægger låg på Jong-sus indre vrede, men efter hendes forsvinden kigger han lige ned i afgrunden. Hvor er hun? Eksisterer hendes kat? Og hvem er Ben egentlig?

'Burning' fungerer fortræffeligt på mange forskellige lag. Først og fremmest er den et spændende psykologisk drama fra et Sydkorea, hvor kløften mellem den fattige arbejderklasse og de velhavende er vokset dramatisk og hvor den unge generation lider under en enorm ledighed.

Et andet plan er trekantsdramaet og katten efter musen-delen, der er som en subtil Hitchcock-thriller i sydkoreanske omgivelser.

Er man den slags, der ser mysteriefilm for at få en opklaring eller sandhed til sidst, er det ikke sikkert, man skal kaste sig over 'Burning'. For om noget handler 'Burning' om virkeligheden. Er den virkelig, som den ser ud, eller er den defineret af øjnene, der ser? Fra 2018, Sydkorea.

3. 'Les Misérables', instrueret af Ladj Ly

'Les Misérables' udspiller sig i sommeren 2018 i Montfermeil, en ghetto-forstad i det østlige Paris. Der hersker stor eufori, for Frankrig har netop vundet fodbold-VM. Glæden varer dog ikke ved, for i Montfermeil hersker gadens lov.

Politiet, der patruljerer i ghettoen, tager heller ikke lov og orden så højtideligt, men da en dreng stjæler en løveunge fra cirkus, eskalerer konflikten, og det går fuldstændig galt.

'Les Miserables' vandt juryens pris i Cannes, var Oscar-nomineret og vandt bedste film ved "de franske Oscars", Cesar Awards.

Filmen bygger på instruktørens dokumentarfilm fra samme miljø og foregår samme sted som Victor Hugos roman 'De elendige'.

Filmen er en af de vigtigste franske i mange år. Industrien har længe været mest optaget af feel good-fortællinger for middelklassen og store historiske dramaer. I den kontekst ramte 'Les Miserables' som en knytnæve i ansigtet og er én, der potentielt virkelig kan skabe ændringer.

Den har skabt stor debat om de parallelsamfund, der dominerer i mange parisiske forstæder. En vanvittig nervepirrende og højeksplosiv ghetto-thriller. Fra 2019, Frankrig.

2. 'Portræt af en kvinde i flammer' instrueret af Céline Sciamma

Vi befinder os i Frankrig i 1760 på en afsidesliggende og stormomsust klippeø ud for Bretagnes kyst. Kunstneren Marianne har fået til opgave at male et portræt af Héloïse, en ung kvinde, som lige har forladt klostret.

Héloïse skal giftes væk, og den kommende brudgom vil se, hvordan hun ser ud. Men hun vil ikke giftes, og Marianne må male hende i smug. Hun iagttager Héloïse om dagen og maler hende i hemmelighed om natten.

Intimiteten og tiltrækningen vokser imellem de to kvinder. De deler Héloïses første og sidste øjeblik af friheden, alt imens Marianne maler det portræt, som skal afslutte det hele.

Filmisk og visuelt overlegent sanseligt drama om forbudt kærlighed. Fuld af skønhed og tragedie og muligvis den mest romantiske film, du nogensinde kommer til at se.

Et feministisk mesterværk - meget fransk og en stor hyldest til selve kunsten.

De to hovedrolleindehavere Adèle Haenel og Noémie Merlant er fremragende, og især naturbillederne komponeret af fotografen Claire Mathon er helt mageløse.

Fra 2019, Frankrig. 1. 'Parasite' instrueret af Bong Joon Ho

Hvad ville du gøre for at få din del af rigdom og lykke? Lyve? Skifte identitet? Begå mord?

Den koreanske familie Jung er parate til at gå langt, og snart har de indledt et større svindelnummer, der bringer dem tæt på den rige familie Park.

Parasite er en fabelagtig, unik blanding af flere genrer, der smelter sammen til en enormt underholdende historie, som man både kan grine og gyse af og som på samme tid er en kommentar til forskellene mellem rig og fattig i et rigt kapitalistisk samfund.

Et af dette årtusindes mest komplette film, med en masse priser i bagagen. Bl.a. bedste film ved Oscar-uddelingen i år.

En film, der ikke skal skrives for meget om. Den skal bare ses. Fra 2019. Sydkorea.

