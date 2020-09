Se billedserie Én gang fik Mathias Veltz lov til at hente en bold, der havde passeret Magnus Høgh Petersen, og så troede de fleste i Nymosen, at der ville komme en scoring mere. Men den kom aldrig. Foto. Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: De brændte chancers kamp: GVI i ærgerlig remis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De brændte chancers kamp: GVI i ærgerlig remis

Trods stribevis af gode tilbud blev det kun til et point til GVI mod Skjold Birkerød, der kunne takke en fremragende keeper for pointet. For GVI var det de brændtes chancers kamp

Villabyerne - 08. september 2020 kl. 14:00 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var gang i den lørdag i Nymosen, hvor både spillet på banen og vejret til tider var 'flydende'.

Med en ambition om at ligge helt i toppen, og det gør GVI fortsat, lagde Vangedes fodboldstolthed godt fra land med et par pæne tilbud i starten af kampen.

De halve og hele tilbud blev dog ikke fulgt helt til dørs, og så går det, som det er set så mange gange før, at en skarpere modstander scorer på ét eller få tilbud.

Birkerød har en skarpretter i Troels Cilius, og han skal ikke bruge mange chancer, før bolden er i mål. Og det beviste han lørdag, hvor han - noget mod spil og chancer - scorede og bragte scoren på 0-1 midt i første halvleg.

Det mål blev halvlegens eneste, selv om GVI havde et par af de tilbud, man kalder 100 procents-chancer.

Lille forløsning efter pausen Ufortrødent fortsatte GVI dog med at lægge et tungt pres, men enten blev den sidste aflevering upræcis, eller også var angriberne ikke skarpe.

Alt sammen kan koges ned til, at frontmand Mathias Veltz vanen tro jagtede enhver bold inden for sin enorme radius, men heller ikke lørdag kunne han krone indsatsen med et mål.

Da det endelig blev en realitet, GVI's mål til 1-1, var det nok også en smule diskutabelt. Fra sidelinjen kunne man se en situation, hvor Simon Raahave søgte en hoppende bold, men i stedet fik en albue lige i ansigtet. Straffespark.

Dette med vilde Birkerød-protester til følge, mens GVI-lejren omvendt og selvfølgelig kun kunne give dommeren ret i sin dom.

Matin Husaini eksekverede stensikkert, og så forventede man et bombardement mod gæsternes mål det sidste kvarter.

Men dette udeblev, og trods et par yderligere store tilbud, eksempelvis fem minutter før tid, hvor netop indskiftede Oliver Østgaard afsluttede hårdt og fladt, måtte GVI igen se Birkerøds redningsmand klare chancen i målet.

Det endte derfor med et ærgerligt pointtab for GVI, der dog med det ene point fortsat holder fast i rækkens dukseplads.

Søren Fjorting, GVI's cheftræner, kunne oven på ma­tchen hurtigt vurdere, at det var de brændtes chancers kamp.

"Jeg kan selvfølgelig ikke være tilfreds med, at vi ikke scorer mere end det ene mål, det blev til. Men vi må fokusere på de mange ting, vi gjorde rigtigt. Nu kan vi så zoome ind på en tidlig topkamp i weekenden mod Herlev i stedet for," lød det fra træneren, der fortsat ærgrede sig over de manglende scoringer og point.

Men målet om en topplacering er stadig intakt. Og rammende opsummerede han derfor afslutningsvis:

"Vi spiller i en række, hvor alle nok slår alle. Men alle slår ikke GVI".