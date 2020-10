De arvede en kunstsamling - her er kunst fra kælder til kvist

For tre år siden arvede Malene Ringvad en kæmpe kunstsamling fra sin moster Else Raasum og hendes afdøde mand Jean Moreaux. De mere end 600 kunstgenstande ville nok have taget pusten fra de fleste. Men lige nu har de fundet hjem på Taffelbays Alle i Hellerup

Malene Ringvad husker stadig tydeligt de magiske somre, hvor hun besøgte sin moster og onkel i Frankrig og Italien. Parret Else Raasum og Jean Moreaux have mødt hinanden som kunststuderende i Paris i 1963. De var vilde unge, der havde revet sig fri af forældrenes formaninger om at lægge kunstnerdrømmene til side.

Til ære og værdighed

Også som voksen var Malene Ringvad fascineret af deres virke. Deres kompromisløse tilvalg af kunsten. Det samme blev hendes mand Peter Friederich, og for otte år siden besluttede de sig for at skrive en bog om Else Raasum og Jean Moreaux. For mens de to er ret ukendte i Danmark, så har de høstet stor succes i Frankrig og Malene Ringvad og Peter Friederich syntes, at de fortjente mere opmærksomhed.

”Vi var glade amatører. Vi havde ikke en ide om, hvor stort et formidlingsprojekt det var, vi rodede os ud i, ” siger Malene Ringvad.

Men i stedet for at skrue ned for ambitionerne undervejs, så har de skruet op og allieret sig med kunsteksperter, en fotograf, en oversætter og et professionelt forlag. Undervejs har de selvfølgelig talt med Else Raasum, men også med også med de franske mæcener og gallerister, der kendte og støttede parret.

Jean Moreaux kommer gennem sin kunstnerisk karriere omkring en imponerende vifte af meget forskellige stilarter, blandt andet den selvopfundne baroxysme, og i slutningen af sit liv maler han en del alderdomsbilleder, der kan minde om Michael Kviums sarkastiske univers. Moreaux havde det selv svært med at blive gammel og syg, og han begik selvmord i 2001.

Efter Jean Moreauxs død flyttede Else Raasum fra parrets fælles hjem i den centrale del af Frankrig til Sydfrankrig i et rækkehus.

”Tre ud af husets fire rum var fyldt til randen med kunst,” fortæller Malene Ringvad.

Det var her, at Malene Ringvad og Peter Friederich begyndte det omfattende arbejde med bid for bid at registrere de mange billeder og skulpturer. I en periode på fire år brugte de størstedelen af deres ferier på at gennemgå samlingen, og Else Raasum var taknemmelig over deres store indsats.