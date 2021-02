Danskere i Amerika: Nordjyden der blev amerikansk tomatkonge

Omkring 350.000 danskere udvandrede til Nordamerika i perioden fra 1850'erne til efter Første Verdenskrig. For langt de fleste var der tale om en hårdt opsparet enkeltbillet over Atlanten, og mødet med en virkelighed i den nye verden, som slet ikke stod mål med de drømme og visioner, de havde med på rejsen.

"Frost ville, som andre unge danskere, bryde sin sociale arv. For trods en ny grundlov fra 1849 var mulighederne for at påvirke egen tilværelse stærkt begrænset," fortæller Ib Søby, som har brugt fem år på at skrive bogen.