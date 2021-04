Danmarksserien genstartet i påskesneen

Målet til 1-0 til GVI stod anfører Oliver Østgaard for, da han efter 10 minutters spil løb i 'bagrummet' bag en forsvarsspiller og headede føringen ind. Indskiftede Mads Hashiba slog senere sejren fast til 2-0 et kvarter før tid i anden halvleg.

Og her var GVI desværre alt for gæstfri. Målet til 0-1 kan holdet ikke klandres for, da det var resultat af en flot soloaktion. Til gengæld var målet til 0-2 et vaskeægte drop.