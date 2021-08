Danmarksmestre røg ud efter kaotisk kamp

Futsal Gentofte gik til pause med en 3-1 føring, hvilket tvang Viimsi til at gå i overtal i det meste af 2. halvleg. Uafgjort var nok for Gentofte-holdet, mens Viimsi skulle vinde med 3 for at gå videre. Viimsi fik scoret tre gange, og det gav en vanvittig afslutning på kampen, for ved stillingen 3-4 skulle begge hold score og forsøgte sig hver især med overtalsspil. I de sidste minutter ramte Futsal Gentoftes Emil Scott stolpen, mens Mads Falck blev revet ned foran et halvtomt mål.

Det lykkedes imidlertid ikke for nogen af holdene at score, hvilket betød, at tre hold endte på seks point, og det var indbyrdes målscore, der skulle afgøre, hvem der gik videre. Det blev svenske Hammarby. Havde Futsal Gentofte vundet med et mål mere over svenskerne - så havde det været ensbetydende med, at Gentofte var gået videre i turneringen som et af de 32 bedste hold.