Kampagnen ?Rent vand til møgungerne - drop sprøjtegiften i haven?, skal få dig til at bruge færre gifte i haven.

Danmarks to største vandforsyninger: Drop sprøjtegiften i haven

I en fælles kampagne opfordrer Danmarks to største vandforsyninger, Novafos og Hofor sammen med Dit Grundvandssamarbejde, de private haveejere til at droppe sprøjtegiften.

Villabyerne - 20. marts 2021 kl. 10:37 Kontakt redaktionen

"Vi har hørt det før, endda mange gange, men der er grund til at gentage budskabet om at droppe sprøjtegiften i haven. De seneste år er der nemlig gentagne gange fundet rester af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i grundvandet landet over," skriver de tre virksomheder og organisationer i en fælles pressemeddelelse.

'Vandets Dag' 22. marts er derfor en god anledning til at skrue låget godt fast på sprøjteflasken og i stedet finde lugejernet frem, når mælkebøtter og mos skal bekæmpes.

"Når tidslerne får et pift med sprøjteflasken, er der mange, der glemmer, at under haven ligger det grundvand, som bliver til vores drikkevand. Det, vi foretager os over jorden, risikerer at sive ned gennem sprækker og revner i jorden og forurene vores grundvand. Det er derfor, vi skal droppe sprøjtegiften," siger Bo Lindhardt, vicedirektør og vandchef i Novafos.

For fremtidens skyld Det vand, som kommer ud af vandhanen, henter vi op dybt nede fra undergrunden. Det tager som regel naturen 35-50 år at danne grundvandet, og nogle steder er grundvandet flere hundrede år gammelt.

"Når vi arbejder med at forebygge forurening af grundvandet, handler det altså om langsigtet planlægning, der sikrer, at dine børn, børnebørn og kommende generationer kan få drikkevand, der er baseret på rent uforurenet grundvand. I Hofor og Novafos gør vi sammen med vandsamarbejderne, hvad vi kan for at beskytte grundvandet, men det er nødvendigt, at alle hjælper til blandt andet ved at droppe pesticiderne," siger sektionsleder hos Hofor, Anne Scherfig.

Drikkevandet fra Novafos og Hofor overholder myndighedernes krav, men begge selskaber har fundet rester af sprøjtegifte i deres vandboringer. Nogle af dem har været forbudt i årtier, så forureningen går på tværs af generationer. Derfor har forsyningsselskabernes fælles kampagne 'Rent vand til møgungerne - drop sprøjtegiften i haven', netop fokus på, at de nuværende generationer har indflydelse på de kommende generationers drikkevand.Jk