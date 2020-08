Annelise Ladegourdie fra Gentofte, der siden 1998 har drevet Ladegourdie Vinimport, er ny præsident for Zonta København I. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Danmarks største Zonta-klub får præsident fra Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarks største Zonta-klub får præsident fra Gentofte

Vinimportør Annelise Ladegourdie vil tiltrække yngre, erhvervsaktive kvinder til ligestillings- og businessnetværket

Villabyerne - 09. august 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vinimportør Annelise Ladegourdie fra Gentofte tiltræder nu som ny præsident for Danmarks største Zontaklub, København I, der er en del af det internationale ligestillings- og businessnetværk Zonta International.

Annelise Ladegourdie er anden generation i Ladegourdie Vinimport og er kendt for at tage nye initiativer i vinbranchen, blandt andet hendes vinskole 'Qvinde, kend din vin'.

Zonta arbejder globalt for kvinders ligestilling og for at forbedre kvinders vilkår via uddannelse og projekter.

12 år som aktiv i Zonta "Jeg har været med i Zonta siden 2008, og jeg bliver inspireret af at arbejde sammen med andre travle kvinder, som bruger fritid til at fremme ligestilling verden over," fortæller Annelise Ladegourdie i en pressemeddelelse.

Internationalt har Zonta projekter i samarbejde med Unicef og Unfpa i Afrika, Indien og Nepal, hvor man bekæmper børneægteskaber og på Madagaskar, hvor man hjælper pigerne til at blive i skole og få en uddannelse.

Efter 12 år som aktiv i Zonta overtager Annelise Ladegourdie nu roret, hvor hendes klare mål som siddende præsident er at tiltrække yngre erhvervsaktive kvinder og at sikre klubbens fortsatte trivsel.

Zonta København I er, med sine 45 medlemmer fra en bred vifte af erhverv, den største af de 20 Zontaklubber fordelt over hele Danmark.

Klubben søger også at fremme unge kvinders interesse og muligheder både for at yde en frivillig indsats og for at påtage sig lederposter, bl.a. ved at give legater til unge mellem 16-19 år, der gør en frivillig indsats, og til fremragende kvindelige business-studerende.

Måtte kæmpe for respekt Annelise Ladegourdie har selv erfaringer med at være kvinde i en mandsdomineret verden:

"I starten måtte jeg kæmpe en del for at få respekt, da det gik op for mig, at jeg ufrivilligt havde meldt ind i en 'mandeklub'. Når jeg deltog i vinarrangementer for branchefolk, blev jeg mødt med stilhed, og jeg blev ignoreret, når jeg udtalte mig om vin. Jeg lignede jo ikke en, der havde forstand på vin. Jeg var jo en kvinde," fortæller hun om sine første år i branchen.

Annelise Ladegourdie overtog i 1998 firmaet Ladegourdie Vinimport efter sin franske far, Cyril Ladegourdie, og sin danske mor, Ane, og har videreudviklet firmaet og dets portefølje, så det nu primært arbejder med at dække erhvervskunders totale vinforbrug.

Hun har yderligere som den første i vinbranchen taget FN Verdensmålene til sig som en aktiv del af virksomhedens CSR-politik, der omfatter verdensmålene 12, 17 og 5, hvor sidstnævnte omhandler ligestilling. jesl

I starten måtte jeg kæmpe en del for at få respekt, da det gik op for mig, at jeg ufrivilligt havde meldt ind i en 'mandeklub'.

jesl