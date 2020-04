Danmarks befrielse 75 år: Krigens sidste stemmer

Vigtige historier kan tåle at blive genfortalt. En ekstra god anledning er 75-året for Danmarks befrielse

For fem år siden i forbindelse med 75-året for Danmarks besættelse udgav Villabyerne i perioden fra den 9. april til den 5. maj en lang række artikler om besættelsestiden.

Gribende lokale historier og vidnesbyrd fra et mørkt kapitel i Danmarkshistorien.

I anledning af 75-året for Danmarks befrielse genoptrykker vi udvalgte artikler i denne og den kommende udgave af Villabyerne.

Nogle af de mennesker, vi dengang talte med, er her ikke mere, men vi synes deres stærke beretninger fortjener at leve længe efter deres død.

Frem til den 5. maj vil man også hver dag på Villbyerne.dk kunne læse artikler, der handler om besættelsesårene i Gentofte Kommune. Vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at læse dem og på den måde være med til at huske vores fælles historie.