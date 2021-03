Fredag ville Dan Turèll have fyldt 75 år. I den anledning genudgives hans digtsamling ?Alhambra Blues?. På Villabyernes facebookside kan man deltage i en konkurrence om et eksemplar af bogen.

Dan Turèll genudgives i anledning af hans 75-årsdag

Villabyerne udlodder fem eksemplarer af bogen

Den 19. marts i år ville Dan Turèll være fyldt 75 år. I den anledning genudgiver forlaget Alhambra hans digtsamling 'Alhambra Blues', der udkom første gang i 1983.

'Alhambra Blues' består af 175 dagbogsdigte skrevet mellem 1978 og 1982, en af de vigtigste perioder i Dan Turèlls liv, hvor digteren havde forladt Vangede og var flyttet til Frederiksberg, hvor han blev far og ægtemand.

Kærligheden til datteren Lotus og hustruen Chili lyser ud af linjerne i digtsamlingen, hvor han med sin Parkerfyldepen vendte tilbage til digte skrevet i hånden og undervejs illustreret med små stregtegninger. Bogen har et nyt efterskrift af Asger Schnack, digter og ven af Dan Turèll.

Her skriver Schnack bl.a.:

"Man kan med rette sige, at Dan Turèll befandt sig på højden, han levede sammen med sin elskede Chili, hvem 'Alhambra Blues' også er tilegnet. Deres datter, Lotus, blev født i 1979, de boede i en stor lejlighed på Frederiksberg på Alhambravej nr. 1 og blev gift i 1982. Dan Turèll var også ualmindelig energisk i det hele taget og havde en markant udstråling. 'Alhambra Blues' dokumenterer en periode, hvor Dan Turèll er forelsket, bliver far, arbejder hektisk, turnerer, men hele tiden er tankerne i det nære, som i #70:

'Tre dage i træk / er jeg vågnet i Odense. Hver gang jeg åbnede øjnene / har jeg tænkt på hvordan min kone har det / og derefter på hvordan sollyset er i Istedgade lige nu.'

Den almindelige travlhed gør, at digtene i bogen har præg af noget hurtigt nedskrevet, i modsætning til 'Storby Trilogiens' længere, udfoldede improvisationer og gennemarbejdede takes fra den store musik.

Dan Turèll blev født den 19. marts 1946 og døde den 15. oktober 1993 som blot 47-årig. Han nåede at udgive over 100 titler inden for både lyrik og prosa, og han er i dag en af Danmarks mest elskede forfattere.

'Alhambra Blues' udkom første gang på hans 37-årsfødselsdag i 1983.

Vind bogen Villabyerne har fået fem eksemplarer af bogen, som vi vil udlodde til vores læsere.

For at gøre dig fortjent til et af eksemplarerne, skal du enten på vores facebookside eller i en mail sendt til villabyerne.red@sn.dk fortælle, hvilken bog af Dan Turèll, der har gjort størst indtryk på dig og hvorfor. Så finder vi fem værdige vindere om en uge, tirsdag den 23. marts. Redaktionen