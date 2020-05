Se billedserie Huset ved siden af Skovshoved Hotel er totalt udbrændt. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Dagen derpå: Branden i Skovshoved har skræmt beboerne

Et totalt udbrændt hus i en tæt bebygget bydel med mange, gamle stråtækte huse har sat sit tydelige præg på stemningen i Skovshoved. Men der var ikke på noget tidspunkt under onsdagens store brand fare for, at ilden bredte sig, fastslår beredskabsdirektør

14. maj 2020

Torsdag formiddag lugter der stadig af røg i området omkring Skovshoved Hotel. Nabohuset står som en brandtomt, en ruin. Ilden har fortæret alt på huset på nær selve bygningsskelettet, og rundt om huset ligger alt det, der er skrællet, brækket eller faldet af under onsdagens heftige slukningsarbejde.

To af politiets teknikere er på stedet og i gang med at finde svar. Hvor og hvordan opstod branden? Det vil kunne tage uger, før vi får svar på det spørgsmål. Hvis vi overhovedet får det. For når et hus er så udbrændt som tilfældet er her, er det ikke altid, politiet kan finde svaret.

Mens Villabyerne tager billeder af det triste syn af en udbrændt villa, stopper flere folk op og kigger på huset. De siger ikke så meget, men kigger bare. Man kan se, at de er påvirkede af situationen.

"Hvordan ville du selv have det, hvis din nabos hus så sådan ud," svarer en lyshåret kvinde på Villabyernes spørgsmål om, hvilke tanker, der farer gennem hovedet på hende.

"Det er så ufatteligt trist, men godt at det ikke kostede menneskeliv," fortsætter kvinden, der ikke ønsker at få sit navn eller billede i avisen.

Det er der ingen af de beboere fra området, som Villabyerne taler med, der ønsker. Venligt, men bestemt bliver vi afvist. Folk er rystede over en storbrand lige netop i deres område. Og så i Skovshoved af alle steder, hvor husene ligger tæt på hinanden og hvor mange af dem har stråtækte tag, bl.a. huset skråt over for det, der nu er en ruin.

Hvad var årsagen til, at branden blev så voldsom? Hvad hvis vinden havde ført gløderne over på andre huse? Skal ejerne af de stråtækte huse, særligt nede ad de små stræder, gøre noget særligt for at forebygge? Spørgsmål er der nok af dagen derpå.

De tørre fakta Her er, hvad vi ved. Kl. 10.13 gik alarmen hos Alarmcentralen om ild i en villa i Skovshoved. Allerede inden han var nået frem, bad indsatslederen fra Beredskab Øst kl. 10.16 om assistance fra stationerne i Lyngby og Gladsaxe. For meldingen var, at det brændte meget.

Da brandfolkene nåede frem, kunne de se, at ilden havde godt fat i taget. Sort røg under højt tryk stod ud af huset.

Villaens beboer, en ældre dame, var allerede kommet ud. Skovshoved Hotel tog sig af hende.

Branden var endnu ikke brudt igennem taget, men det brændte voldsomt i alle hulrum. De røgdykkere, der arbejdede inde i huset, meldte om meget høj varme. Branden brød så igennem taget, og det stod ud med flammer fra alle åbninger. På det tidspunkt stod det klart, at hele tagkonstruktionen ville brænde.

Da taget kort efter begyndte at svaje, og der derfor var akut fare for sammenstyrtning, blev røgdykkerne kaldt ud. Fra det øjeblik stod den på udvendig slukning, både fra gadeniveau og fra drejestiger.

"Vi skød masser af cafs (en blanding af skum og vand, red.) på, men det er jo klart, at det ikke er lige så effektivt som at være derinde," siger beredskabsdirektør Rasmus Storgaard Petersen fra Beredskab Øst, der ikke selv deltog i gårsdagens slukning.

Han understreger, at der ikke på noget tidspunkt var fare for, at ilden ville brede sig til andre huse. Når beboerne i de omkringliggende huse blev evakueret, handlede det udelukkende om at spare dem for røggener.

"Der var ikke kraftig vind eller lette, brændende materialer fra branden, som blev hvirvlet rundt i luften. Havde disse faktorer været til stede, så kunne der have været risiko for flyveild," siger Rasmus Storgaard Petersen.

Ifølge beredskabsdirektøren var det en stor brand, der krævede mange ressourcer at få slukket. Først ved 23-tiden forlod de sidste køretøjer området, og så vendte brandfolk ellers tilbage både kl. 01.30 og kl. 07.30 for at kontrollere og efterslukke.

Gode råd Villabyerne har præsenteret beredskabsdirektør Rasmus Storgaard Petersen fra Beredskab Øst for den bekymring, vi har mødt både på gaden i Skovshoved og i en mail til redaktionen.

Ifølge Rasmus Storgaard Petersen er der ingen særlig grund til, at Skovshoveds beboere skal være opskræmte over gårsdagens hændelse. Han vil heller kke høre tale om, at Skovshoved skulle være et højrisikoområde, selv om der er mange gamle, stråtækte huse.

"Ældre bygninger er generelt dårligere brandsikrede end nye bygninger. Så hvis du bor i et moderne betonhus fremfor i et stråtækt bindingsværkshus, er du bedre sikret. Alene af den grund, at beton ikke kan brænde. Men Skovshoved er ikke et farligt sted at bo. I tætte karreer af gamle bygninger er det måske bare ekstra vigtigt at være agtpågivende. Og det er altid en god idé at kigge indad. Se på, hvad man selv kan gøre for at øge sikkerheden," siger Rasmus Storgaard Petersen.

Hvad tænker du på især? "Forsigtighed med åben ild, f.eks. ukrudtsbrændere. Hav altid en haveslange eller en brandslukker klar. Sørg for, at der er røgalarmer, gerne så mange steder i bygningen som muligt. Tænk også over fremkommeligheden i forhold til de små stræder, så brandvæsnet kan komme til. Måske behøver du ikke at parkere din bil lige uden for havelågen. Hjælp hinanden, hold godt øje og ring 112 uden tøven, hvis der er den mindste optræk til ildebrand. Der behøver ikke at være åben ild, før man ringer," siger Rasmus Storgaard Petersen.

