Kaffevognen er tilbage i garagen. Det synes Poul og Agnete Maria Wulff er brandærgerligt, især fordi kunderne var rigtigt glade for initiativet. Foto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Da forretningen lukkede åbnede de mobil kaffebar- men det må man ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Da forretningen lukkede åbnede de mobil kaffebar- men det må man ikke

Villabyerne - 05. april 2020 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Poul og Agnete Maria Wulff er som så mange andre ramt af konsekvenserne af coronavirussen. De driver til dagligt fire forretninger, herunder Wulff & Konstali Food Shop i Waterfront Shopping.

"Grundet coronavanviddet har vi jo måttet lukke alle vores forretninger og har derfor ingen indtægt. Vi har dog stadig løn- og driftsudgifter som alle andre forretningsdrivende derude," fortæller Agnete Maria Wulff.

Hun savnede også selv noget at stå op til, følelsen af at gøre noget og ikke bare lade stå til.

I parrets garage står en fin funktionel kaffebil, en skøn lille italiener.

"Vi bruger den alt for lidt, og nu tænkte jeg, at lejligheden var der," siger Agnete Maria Wulff.

Kaffevognen blev rengjort og serviceret, og så begav familien sig mod Gentofte Sø, hvor de i lidt mindre end en uge nåede at sælge kaffe til de mange gående, der i disse dage finder vej rundt om søen.

"Vi oplevede, at folk var virkelig glade for initiativet, men sidste fredag kom kommunen forbi og bad os lukke ned med henvisning til regulativerne omkring foodtrucks," fortæller Agnete Maria Wulff.

Foodtrucks er ikke tilladt Det er Gentofte Kommunes praksis generelt ikke at tillade salg af mad og drikke fra foodtrucks, kaffebiler og lignende fra kommunens arealer. Det sker for at beskytte de lokale erhvervsdrivende, der har huslejer, der skal betales, mod unfair konkurrence fra de mere mobile enheder, som kan agere meget mere agilt og frit i forhold til at søge kunder der, hvor de er.

Men da ægteparret befinder sig i en helt ekstraordinær situation i øjeblikket, håbede de, at de måske kunne få en midlertidig tilladelse.

"Jeg forslog, at vi stod for enden af søen ved Ermelundsvej, langt fra nogen som helst konkurrenter," forklarer hun.

Park- og vejchef Henning Uldahl lovede da også at gå videre med forslaget. Men desværre for parret endte det med et afslag. I afslaget skriver Henning Uldahl:

"Vi har nu haft drøftelsen af spørgsmålet og i den forbindelse også hørt Gentofte Kommunes Erhvervsforening om holdning til ønsket, og selvom der under drøftelsen er udtrykt meget stor forståelse for jeres og jeres kollegers svære situation pt., har vi besluttet at fastholde praksis om ikke at tillade salg fra foodtrucks, kaffebiler m.m."

Så derfor er den lille italiener nu kørt tilbage i garagen. Og det ærgrer selvfølgelig parret.

"Det havde været dejligt med forståelse og fleksibilitet fra kommunens side i denne svære tid, hvor vi som forretningsdrivende blot ønsker at holde hjulene i gang - til fordel for alle borgere," siger Agnete Maria Wulff.