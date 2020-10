Hellerup Fægte-Klub vandt en hel del medaljer til DM for børn og unge. Pressefoto

DM-guld til lokale unge fægtere

Der har været afholdt DM 2020 i fægtning for børn og unge.

Håndsprit erstattede håndtryk ved det netop afholdte DM i fægtning for børn og unge, men trods diverse coronarestriktioner forløb stævnet uden andre sværdslag end de tilsigtede.

Hellerup Fægte-Klub var vel repræsenteret på podierne, og der var DM-guld på kårde for hold i U12 til drengene Theo Sasaki Winter, Chayénn Richardt, Adrian Høgh Pedersen og Noam Dirckinck-Holmfeld.

De yngste drenge, det vil sige under 10 år, fægtede to våben og fik to medaljer: sølv på kårde og bronze på fleuret.