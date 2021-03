DF-spidskandidat: Gentofte skal have en dyrekirkegård

"Mange af Gentoftes borgere har kæledyr, de elsker højt. Desværre har ikke alle borgere i kommunen mulighed for at begrave deres kæledyr i haven, når den dag kommer. Det er svært at tage afsked med ens kæledyr, og mange har behov for at gå et sted hen for at mindes dem. Derfor bør vi i kommunen give borgerne muligheden for at begrave deres kæledyr på en dyrekirkegård i kommunen," siger hun.