DF-politiker foreslår mindebænk for afdød komponist

Se billedserie Charlotte Dahl (DF) ses her ved det grønne stykke, hvor hun foreslår, at et mindesmærke for Bent Fabricius-Bjerre kunne placeres. Foto: Jesper Bjørn Larsen

På hjørnet af Krathusvej og Ørnekulsvej i Ordrup bør der sættes en bænk med QR-koder, så man kan nyde Bent Fabricius-Bjerres musik, mens man mindes ham. Det foreslår Charlotte Dahl (DF)

Villabyerne - 13. august 2021 kl. 05:21 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

I den største del af sit voksne liv boede Bent Fabricius-Bjerre i Gentofte, faktisk på hele syv forskellige adresser. Derfor har Gentofte Kommune et særligt ansvar for at mindes den store komponist, der døde for lidt over et år siden.

Det mener Klampenborg-borger Charlotte Dahl, der ved efterårets kommunalvalg stiller op som spidskandidat for Dansk Folkeparti. Og hun har faktisk allerede udtænkt et godt sted og en god måde at gøre det på, mener hun selv.

Da hun for nylig besøgte Rungstedlund, var hun fascineret af, at hun kunne høre Karen Blixen læse op, når hun satte sig på en bænk med QR-koder. Og så slog det hende, hvor godt det ville være, hvis man kunne mindes Bent Fabricius-Bjerre og samtidig høre hans melodier.

Den berømte komponist har boet flere steder i Krathus-kvarteret, så Charlotte Dahl foreslår, at en bænk med QR-koder sættes op ved den grønne trekant på hjørnet af Krathusvej og Ørnekulsvej.

"Han opfattede ikke sig selv som folkelig, men jeg mener ikke, du kan finde en mere folkekær komponist. Jeg tror ikke, at der er en eneste nulevende dansker, der ikke forbinder hans musik med smil og varme. Jeg føler en stolthed over, at han boede i Gentofte i så mange år. Og Gentoftes borgere fortjener at blive mindet om, hvem han var og høre hans fantastiske melodier," siger Charlotte Dahl, der mener, det er afgørende, at Bent Fabricius-Bjerres familie bestemmer valget af de melodier, bænken skulle rumme.

"Jeg har allerede nævnt mit forslag for Bent Fabricius-Bjerres enke, og hun kunne godt lide ideen," tilføjer Charlotte Dahl, der i 16 år var folkeskolelærer på Skovgårdsskolen. I dag arbejder hun på Dyrehavsbakken, hvor hendes mand er teltholder.

Ifølge Charlotte Dahl ville det signalere overskud, hvis Gentofte Kommune gik forrest og satte et mindesmærke for Bent Fabricius-Bjerre op. Noget, hun straks vil stille et forslag om, hvis hun bliver valgt til kommunalbestyrelsen.

"Det kan ikke være budgettet, der vælter noget som helst med en bænk. Det er jo slet ikke noget langhåret, vi er ude i her. Og en bænk vil ikke skæmme området, tværtimod. Men vigtigst af alt, så vil det være i hans ånd."

Borgmester: Næppe muligt Villabyerne har præsenteret Gentoftes borgmester, Michael Fenger (K), for DF-politikerens forslag.

"Bent Fabricius-Bjerre var en fantastisk kunstner, som jeg har stor beundring og respekt for. Desværre er det næppe muligt for kommunen at opføre mindesmærker for alle de mange Gentofte-borgere, der har gjort sig helt særligt bemærket og som bestemt kunne fortjene det. F.eks. de mange kendte kunstnere, møbeldesignere, arkitekter, erhvervsledere og statsministre, der gennem årene har sat deres præg på Gentofte. Bent Fabricius-Bjerre kunne begejstre både unge og ældre, og vi var så privilegerede, at han igennem mange år var en aktiv del af vores kommune. Derfor er jeg også glad for, at han sagde ja til at modtage Gentofte Kommunes Kulturpris i 2000," lyder reaktionen fra Michael Fenger.

Kort om Bent Fabricius-Bjerre Bent Fabricius-Bjerre (født 7. december 1924 på Frederiksberg, død 28. juli 2020 i Gentofte) var en dansk pianist, komponist og forretningsmand.





Han har skrevet musikken til en lang række film og tv-serier, bl.a. Olsen-Banden-filmene, 'Forelsket i København', 'Poeten og Lillemor' og 'Matador'.





I 1962 havde Bent Fabricius-Bjerre i USA stor succes med singlen 'Alley Cat', der var skrevet som kendingsmelodi til tv-serien 'Omkring et flygel', hvor han var vært. Han vandt en amerikansk Grammy for nummeret.





Bent Fabricius-Bjerre har bl.a. udgivet bøgerne 'Tanker ved tangenterne', en uhøjtidelig og anekdotisk skildring af et aktivt liv med musikken som det faste omdrejningspunkt, og 'Klaver med mer', hvor læserne får et indblik i den danske underholdningsbranche i anden halvdel af det tyvende århundrede.





Bent Fabricius-Bjerre modtog gennem årene en lang række priser og hædersbevisninger. I 2000 modtog han f.eks. Gentofte Kommunes Kulturpris, i 2005 fik han en æres-Robert, og i 2013 fik han en Æres-Bodil.





Bent Fabricius-Bjerre har boet på Sundvænget, Jægersborgvej, Esperance Allé, Ørnekulsvej, Kratkrogen, Hambros Allé og Jacobsens Allé Charlotte Dahl ærgrer sig over borgmesterens noget lunkne modtagelse af hendes forslag.

"Øv, jeg kan simpelthen ikke forstå den reaktion. Det er jo ikke et stort, dyrt projekt, jeg foreslår. Uanfægtet hans reaktion - hvis jeg bliver valgt ind, så vil jeg gå målrettet videre med forslaget," siger hun.