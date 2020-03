Se billedserie Dadelkugler kan være et godt alternativ til kage eller slik. Foto: Sundhedsværkstedet

DET GODE LIV: Spiser du for meget sukker?

Denne uges Det Gode Liv handler om, hvordan du kan øve dig i at hygge dig uden for mange søde sager

Villabyerne - 02. marts 2020 kl. 17:34 Af Camilla Grønnegaard Christoffersen, indehaver af Sundhedsværkstedet

KLUMME Vinterferien er for de fleste overstået og hverdagen ruller igen. Forhåbentlig fik alle nogle dage sammen med familie og venner, nydt samværet og lidt god vinterhygge. Meget ofte hygger vi med lækre søde sager, og i ferietid spiser vi generelt mere af det, end vi plejer. Men selvom ferien er slut, er det ikke sikkert, at kroppen har skruet ned for den noget større sukkertrang. Den er stille og roligt skudt i vejret i takt med hyggen og de søde sager, og det føles som en udfordring, at komme tilbage til et lavere sukkerindtag, når man fortsat har lyst til sukker- og fedtholdige varer.

Kroppen har vænnet sig til det rigeligt af det, og er da ret beset ligeglad med, om det er ferie eller hverdag.

Sukker har ingen næring Langt de fleste ved det godt: Sukker giver blot en hurtig energiindsprøjtning, sukker får blodsukkeret til at stige, det fastholder inflammation og indeholder hverken vitaminer eller mineraler. Sukker giver huller i tænderne og max 10% af det daglige energiindtag bør komme fra sukker.

Opskrift Dadelkugler



Det skal du bruge:

(6 – 8 stk.)

100 g dadler (uden sten)

80 g mandler

20 g havregryn

½ dl presset appelsinsaft

3 spsk kokosmel

1 knivspids vaniljepulver

Du kan evt. rive lidt ingefær i.



Sådan gør du: Dadler, mandler og havregryn blendes til det er blevet en glat masse. Tilsæt appelsinsaft, vanilje og 1 spsk kokosmel.





Massen formes til kugler, som rulles i 2 spsk kokosmel. Sæt kuglerne i køleskabet i 30 minutter før de spises.





Sukker giver humørsvingninger og kroppen mistrives efter et kæmpe skud sukker og samtidig indeholder sukker mange kalorier. Det raffinerede hvide sukker har altså ingen næringsmæssig berettigelse. Sådan er det.

Men hold da op, hvor kan det være svært at sige nej tak til sukker. Sukker smager fantastisk og sukker sammen med fedt smager i mange sammenhænge bare endnu bedre.

Det kræver en stærk vilje at blive sukkerfri og har sukkertrangen for alvor fat i os, kan det virke som en uoverkommelig opgave.

Men ved du også, at sukker booster blandt andet niveauet af neurotransmitteren serotonin, som har en beroligende effekt, og derfor er det naturligt at søge trøst i sukker, hvis man gerne vil bryde en mental tilstand.

Det menes endvidere, at sukkertrang kan være genetisk bestemt og påvirket af et hormon, der produceres i leveren.

Jagten på balance Kroppen søger homøostase, som er en form for indre regulering. Er du for eksempel i søvnunderskud, så vil din hjerne ofte efterspørge mad med hurtigt optagne kulhydrater, fordi hjernen har brug for hurtig energi til at kompensere for den manglende hvile. Og det er sukker og fedtholdige varer rigtig gode til.

Så du er altså oppe mod stærke kræfter, hvis du gerne vil ændre dit sukkerindtag, men fortvivl ikke: Du er ikke dine vaner

Spiser man meget sukker i en periode udvikler man hurtigt en smagspræference for sukker, men det virker altså også omvendt. Mere vil have mere, men bare efter et par dage uden sukker, så går det lettere, og det kan opleves som en ro i kroppen.

Er målet et sukkerfrit liv? Livet handler (også) om nydelse, og som et gammelt ordsprog siger, "Alting med måde" meget fornuftigt. Det er en vis livskvalitet i gode smagsoplevelser i de søde sager, og derfor skal du selvfølgelig kunne spise det. Men det kan kun anbefales at få overvundet afhængigheden af sukker, så du igen kan spise sukker uden at falde tilbage i det gamle mønster med for meget af det.

Tips til de trængende Husk at have alternativer ved hånden, når sukkertrangen melder sig. Overvej om du virkelig skal have slik og kager i skufferne i den kommende tid. Forsøg at holde dig til mad og drikke, som ikke giver for store udsving i dit blodsukker.

En portion græsk yoghurt, tilsat bær og nødder et god bud. En avocadosalat med avocado, bær og nødder smager også godt, mætter og holder blodsukkeret stabilt.