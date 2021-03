Det er nu, vi skal støtte butikkerne, skriver Marie Brixtofte. Billedet stammer fra genåbningen 1. marts på Gentoftegade, hvor der blev flaget. Foto: Joachim Christensen

DEBAT: Vores vaner har ændret sig, og det kan ramme vores byliv

Villabyerne - 13. marts 2021 kl. 09:07 Af Marie Brixtofte, Hellerupvej 82, Hellerup Kontakt redaktionen

Jeg har tidligere skrevet et læserbrev, hvor jeg i forlængelse af et læserbrev fra kommunalbestyrelsesmedlem Andreas Weidinger opfordrede alle Gentofteborgere til at støtte og værne om vores lokale byliv. Opfordringen lød på at besøge butikkerne og hente take-away i restauranterne.

Hvorfor så skrive om det igen?

For det første, fordi nu er butikkerne åbnet. Det er nu, vi skal købe de glas, der var gået i stykker, de solbriller, der var forsvundet på loftet, de tu­scher, som børnene kan tegne på sten med, og de puder, som pifter stuen op.

Det er nu, men det er også i næste uge. Og i ugen efter. Og så videre.

For desværre har vores vaner ændret sig i corona-perioden. Internethandlen har eksploderet. Dansk e-handel slog alle rekorder sidste år med en omsætning på 154 milliarder kroner til trods for, at der blev handlet meget få rejser, og Danmarks Statistik viser, at det især er den ældre generation, som har fundet vej til netbutikkerne.

Jeg voksede op i en by, Farum, hvor der var byliv flere steder. Efter Bytorvet blev lavet om til et overdækket center, ændrede vores vaner sig, og det vibrerende byliv på Hovedgaden og omkring Akacietorvet døde hen - og er stadig dødt i dag.

Det har været trist - ikke kun for beboerne og for byen, men også for butiksejerne, som mister drømme, opsparinger og levebrød.

Vi skal tilbage i butikkerne.

Og det skal selvfølgelig gøres med samfundssind: med sprit, mundbind, afstand og stor respekt for det maksimale antal kunder, som må være i butikken.

På den måde passer vi ikke kun på bylivet, men også på hinanden.

