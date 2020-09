Læserbrev­skriben støtter forslaget om at sætte farten på Kystvejen ned til 50 km/t og foreslår et fartbump eller to. Luftfoto: Hans Henrik Tholstrup

DEBAT: Vores støjplagede riviera

Villabyerne - 01. september 2020 kl. 07:42 Af Christian Kruse, Strandvejen 154, Charlottenlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kresten Bruun har her i avisen fremsat forslag om at nedsætte den tilladte hastighed på Kystvejen til 50 km/t for derigennem at reducere støjniveauet væsentligt.

Et godt forslag, som ville hjælpe på den støjplagede strækning. Navnlig, hvis det blev fulgt op med regelmæssig politimæssig kontrol.

I tillæg hertil er der imidlertid også den mulighed at anvende støjreducerende belægninger ved den nu vedtagne udlægning af ny belægning fra Jægersborg Allé til nord for Skovshoved Havn.

Jeg har kommunikeret med kommunen om dette, men af tekniske og økonomiske årsager har man besluttet ikke at anvende en egentlig støjreducerende belægning. Man kan dog forsikre, at den nye belægning vil blive mere støj­svag end den nuværende - hvilket næppe heller kan undgås!

Hvad dog hverken hastighedsbegrænsning eller asfaltbelægning kan hjælpe på, er den hasarderede kørsel, hvor motorcykler og hurtige biler allerede efter få hundrede meter fra krydset ved Jægersborg Allé runder de 100 km i timen. Med en støj, der går gennem marv og ben.

Jeg har foreslået kommunen et bump eller to, "men det er desværre ikke muligt at etablere bump, eftersom strækningen er en rutenummereret trafikvej, som skal bære en stor mængde trafik herunder også en del tung trafik," som anført i svaret fra kommunen.

Få kilometer mod nord i Taarbæk er der godt nok bump, og rutenummereringen (152) er den samme. Om den tunge trafik drejer fra i Klampenborg, står hen i det uvisse.

Støj er for det moderne menneske i alle analyser udpeget som det helt afgørende miljøproblem. Samfundet er parat til at poste ufattelige midler i miljø- og klimaindsatser, men her er en lavt hængende frugt, som formentlig kan plukkes ved omnummerering, politisk velvilje og en lille smule kontanter.

Der er, som også anført af Kresten Bruun, allerede investeret betydelige summer i restaureringen af vejen med øget plads til motion og rekreative udfoldelser.

Som Gentofte Kommunes riviera burde man gå linen ud og give den stigende tilstrømning af borgere fra nær og fjern en rigtig dejlig oplevelse.

På den negative side må vi erkende, at det nok vil forlænge rejsetiden for den gennemkørende trafik med et eller måske to minutter.